ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Ευχές στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας από τον δήμαρχο Καλαμάτας

Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, η Εκκλησία μας τίμησε τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Κατά την ημέρα αυτή, ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας εορτάζει τα ονομαστήριά του.

Το πρωί, τελέσθηκαν Όρθρος και Θεία Λειτουργία, με τη συμμετοχή Μητροπολιτών και άλλων κληρικών, στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Υπαπαντής του Χριστού Καλαμάτας. Τη Θεία Λειτουργία παρακολούθησε ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, ο οποίος εν συνεχεία ευχήθηκε στον εορτάζοντα Μητροπολίτη.

Νωρίτερα είχαν απονεμηθεί από την Ιερά Μητρόπολη υποτροφίες σε νεοεισαχθέντες φοιτητές Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, τους οποίους ο Μητροπολίτης συνεχάρη και ευχήθηκε καλή πρόοδο στις σπουδές του.

