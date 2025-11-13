Συνέδριο ΕΝΠΕ: «Νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: ιστορική ευκαιρία Θεσμικής Μετεξέλιξης & Περιφερειακής Διακυβέρνησης επανεκκίνηση τώρα» (video)

Πραγματοποιείται σήμερα και αύριο 13 και 14/11/25, στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Grand Hyatt), το Συνέδριο της Ενωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ).

Ο νέος Κώδικας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι και ο τίτλος («νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: ιστορική ευκαιρία Θεσμικής Μετεξέλιξης & Περιφερειακής Διακυβέρνησης επανεκκίνηση τώρα») θα αποτελέσει ένα από τα βασικά θέματα του συνεδρίου. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του αναμένεται να συζητηθούν και άλλα φλέγοντα θέματα, όπως τα κονδύλια για τα λειτουργικά έξοδα των περιφερειών, τα ΕΛΤΑ, η ευλογιά των προβάτων αλλά και ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το Συνέδριο της ΕΝΠΕ πραγματοποιείται σε μια περίοδο που η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ένα «καζάνι» που «βράζει» με τους δημάρχους ήδη να έχουν αποφασίσει να βάλουν «λουκέτο» στους δήμους στις 19 Δεκεμβρίου, διεκδικώντας μεγαλύτερα κονδύλια από την κυβέρνηση για να βγουν από την οικονομική «ασφυξία» στην οποία έχουν περιέλθει. Μένει να δούμε ποια θα είναι η στάση των Περιφερειαρχών απέναντι στα αιτήματα του κόσμου της αυτοδιοίκησης.

Το αναλυτικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου της ΕΝ.Π.Ε. έχει ως εξής:

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

09.30π.μ- 10.45π.μ.

Διαπιστεύσεις Μελών

10.45π.μ.- 11.15π.μ. Καλωσόρισμα -Έναρξη Εργασιών

Νικόλαος Χαρδαλιάς, Περιφερειάρχης Αττικής

Χάρης Δούκας, Δήμαρχος Αθηναίων

11.00π.μ. – 11.45π.μ. Χαιρετισμοί

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

Χρίστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών

Απόστολος Τζιτζικώστας, Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών & Τουρισμού (ζωντανή σύνδεση)

Λάζαρος Κυρίζογλου, Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Ε.

11.45π.μ – 12.15μ.μ.

Ομιλία Προέδρου ΕΝ.Π.Ε. και Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιου Χατζημάρκου

12.15μ.μ -13.15μ.μ.

Εισηγήσεις:

Σταύρος Αρναουτάκης, Α΄ Αντιπρόεδρος ΕΝ.Π.Ε. και Περιφερειάρχης Κρήτης

Δημήτριος Πτωχός, Β’ Αντιπρόεδρος ΕΝ.Π.Ε. και Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

Νεκτάριος Φαρμάκης, Γ’ Αντιπρόεδρος ΕΝ.Π.Ε. και Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Φάνης Σπανός, Γενικός Γραμματέας ΕΝ.Π.Ε. και Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

13.15μ.μ. – 13.45μ.μ.

Ομιλία Υπουργού Εσωτερικών κ. Θεόδωρου Λιβάνιου

13.45μ.μ – 15.15μ.μ.

Εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων – Παρατάξεων ΕΝ.Π.Ε. – Φορέων

ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, ΝΙΚΗ, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, Παρατάξεις ΕΝ.Π.Ε., Περιφερειακό Αυτοδιοικητικό Κίνημα, Περιφερειακή Συνεργασία, Λαϊκή Συσπείρωση, Βέτα Πανουτσάκου, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας.

15.30μ.μ -17.00μ.μ

Ελαφρύ Γεύμα

17.00μ.μ -18.00μ.μ

Τοποθετήσεις Περιφερειαρχών

18.00μ.μ – 20.00μ.μ

Τοποθετήσεις Συνέδρων

20.00μ.μ. – 20.30μ.μ.

Έκδοση Απόφασης Γενικής Συνέλευσης

Κλείσιμο ημέρας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

10.00π.μ – 10.30π.μ

Έγκριση έκθεσης οικονομικής διαχείρισης (απολογισμού) Έτους 2024

Εισηγητής ΕΝ.Π.Ε.: Βασίλειος Ψαθάς, Πρόεδρος Εποπτικού Συμβουλίου ΕΝ.Π.Ε.

11.00π.μ. – 12.00

Τοποθετήσεις Συνέδρων

12.00μ.μ -13.00μ.μ