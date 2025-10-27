Ευλογιά αιγοπροβάτων: Αποζημιώσεις, εισαγωγές και κρύο φρενάρουν τις αυξήσεις τιμών στη φέτα και το γιαούρτι

Τριπλό φρένο ελπίζει η κυβέρνηση να μπει στις προοπτικές αύξησης στις τιμές της φέτας και του γιαουρτιού λόγω της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα.
Κύκλοι των κτηνοτρόφων με τους οποίους ήλθε σε επαφή το newsit.gr αναφέρουν πως από το μπαράζ των πάνω από 500.000 θανατώσεων αιγοπροβάτων (Ντάνιελ, πανώλη, ευλογιά) διαμορφώνεται φέτος μία τάση μείωσης της παραγωγής γάλακτος των αιγοπροβάτων ακόμα και 20% σε σχέση με πέρσι, κάτι που θα μπορούσε, έως το τέλος του χρόνου, να οδηγήσει σε αύξηση 10% στις τιμές φέτας και γιαουρτιού…
Ήδη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχει ξεκινήσει μία μάχη μεταξύ παραγωγών και χονδρεμπόρων σε σχέση με την πώληση γάλακτος, με τους χονδρεμπόρους να παίρνουν το γάλα, με «ανοιχτή» τιμή, δηλαδή χωρίς να είναι προκαθορισμένη.
Κατά τ΄ άλλα, οι κτηνοτρόφοι ελπίζουν πως θα καταλαγιάσει η εξάπλωση της ευλογιάς, όχι τόσο λόγω της αυστηροποίησης των υγειονομικών μέτρων, τα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση, αλλά λόγω του του ότι έχει αρχίσει και ψυχραίνει ο καιρός, γεγονός που παίζει ανασταλτικό παράγοντα στην επέκταση της ζωονόσου και άρα στην κατακόρυφη αύξηση των θανατώσεων και, έτσι, τη μείωση της παραγωγής γάλακτος.
