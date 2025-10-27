Ευλογιά αιγοπροβάτων: Αποζημιώσεις, εισαγωγές και κρύο φρενάρουν τις αυξήσεις τιμών στη φέτα και το γιαούρτι

Τριπλό φρένο ελπίζει η κυβέρνηση να μπει στις προοπτικές αύξησης στις τιμές της φέτας και του γιαουρτιού λόγω της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα.

Κύκλοι των κτηνοτρόφων με τους οποίους ήλθε σε επαφή το newsit.gr αναφέρουν πως από το μπαράζ των πάνω από 500.000 θανατώσεων αιγοπροβάτων (Ντάνιελ, πανώλη, ευλογιά) διαμορφώνεται φέτος μία τάση μείωσης της παραγωγής γάλακτος των αιγοπροβάτων ακόμα και 20% σε σχέση με πέρσι, κάτι που θα μπορούσε, έως το τέλος του χρόνου, να οδηγήσει σε αύξηση 10% στις τιμές φέτας και γιαουρτιού…