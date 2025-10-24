Eυλογιά αιγοπροβάτων: Έρχεται εκτίναξη των τιμών γαλακτοκομικών προϊόντων

Μείωση στην παραγωγή αιγοπρόβειου γάλακτος εξαιτίας της ευλογιάς, αναμένουν οι εκπρόσωποι του κλάδου, με ταυτόχρονη αύξηση στις τις τιμές παραγωγού, όπως εκτιμούν. Ο κίνδυνος ανατιμήσεων στο ράφι αφορά όχι μόνο στο γάλα και στα γιαούρτια, αλλά και στη φέτα, καθώς οι γαλακτοβιομηχανίες μιλούν ήδη για ελλείψεις, στην πρώτη ύλη.

Καμπανάκι για ελλείψεις στην αγορά αιγοπρόβειου γάλακτος, αλλά και για νέες ανατιμήσεις στο ράφι τους επόμενους μήνες κρούουν εκπρόσωποι της βιομηχανίας, λόγω της ευλογιάς που έχει οδηγήσει στην θανάτωση χιλιάδων ζώων. Σύμφωνα με τους κτηνοτρόφους, η παραγωγή γάλακτος αναμένεται να μειωθεί κατά 27% σε σχέση με πέρυσι, πιέζοντας προς τα πάνω και τις τιμές παραγωγού.