Τσιάρας: Συστήνεται Εθνική Επιτροπή για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – Μοντέλο covid 19 στη διαχείριση της ζωονόσου

Τη δημιουργία εθνικής επιστημονικής επιτροπής διαχείρισης και ελέγχου της ευλογιάς των προβάτων ανακοίνωσε σήμερα (22.10.2025) ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου για την πορεία εφαρμογής και εντατικοποίηση των μέτρων αντιμετώπισης της ευλογιάς.

«Είμαστε ενώπιον μεγάλου αριθμού κρουσμάτων και καλούμαστε να πάρουμε αποφάσεις που θα δρομολογήσουν, με βάση την επιστημονική γνώση, συγκεκριμένο σχεδιασμό που θα μας δώσει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τη ζωονόσο», δήλωσε ο κ. Τσιάρας για την καταπολέμηση της ευλογιάς.