Ευλογιά αιγοπροβάτων: Lockdown 6 μηνών στις στάνες επιχειρεί να αποφύγει το κράτος – Σοκ σε κτηνοτρόφους, βιομηχανία και προϋπολογισμό

Δραματικές αναμένεται να είναι οι επιπτώσεις στην ελληνική παραγωγή κρέατος και γάλακτος (και προϊόντων αυτού, πχ φέτα) από αιγοπρόβατα, αλλά και στον κρατικό προϋπολογισμό (άμεσα, αλλά και μεσοπρόθεσμα) από ένα ενδεχόμενο lock down 6 μηνών (!) στις στάνες προβάτων και κατσικιών προκειμένου να αναχαιτιστεί η εξάπλωση της ευλογιάς.

Το καμπανάκι χτύπησε για τις συνέπειες ενός lock down τύπου κορονοϊού έκρουσε χθες (22.10.25) ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας. Είναι για αυτό που συνέστησε σχετική Επιτροπή, η οποία θα λειτουργήσει «στα πρότυπα της Επιστημονικής Επιτροπής που είχε συσταθεί την περίοδο του κορονοϊού, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε έναν πολύ μεγάλο κίνδυνο για το δικό μας ζωικό κεφάλαιο».

