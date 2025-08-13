Επέκταση της ενίσχυσης προς τους αιγοπροβατοτρόφους που επλήγησαν από ζωονόσους

Στην τροποποίηση της ΚΥΑ για την ενίσχυση των κτηνοτρόφων, συνολικού ύψους 63 εκατομμυρίων ευρώ, προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, εντάσσοντας στο πεδίο των δικαιούχων τους κτηνοτρόφους που απώλεσαν ζωικό κεφάλαιο λόγω ζωονόσων το 2024.

Με βάση τη νέα ρύθμιση, παραγωγοί των οποίων το ζωικό κεφάλαιο θανατώθηκε μετά τον Ιούλιο 2024 και είχαν προηγουμένως επιβληθεί περιοριστικά μέτρα (εγκλεισμός), θα λαμβάνουν την ενίσχυση αναλογικά για το χρονικό διάστημα που τα ζώα παρέμειναν ζωντανά υπό περιορισμό. Η πρόβλεψη αυτή καλύπτει τις δαπάνες για ζωοτροφές που είχαν πραγματοποιηθεί πριν την απώλεια του ζωικού κεφαλαίου, εξασφαλίζοντας ότι η στήριξη κατευθύνεται σε πραγματικά πληττόμενους παραγωγούς.