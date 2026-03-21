Το 57% των καταναλωτών δηλώνει ανήσυχο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Λίγες ημέρες ήταν αρκετές, από την αρχή της κρίσης στη Μέση Ανατολή, για να ενεργοποιηθεί η ανησυχία στο καταναλωτικό κοινό επηρεάζοντας τη συμπεριφορά του αναφορικά με τις αγορές του.

Σύμφωνα με έρευνα της NielsenIQ, η οποία πραγματοποιήθηκε το διάστημα 9-12 Μαρτίου 2026, το 57% των καταναλωτών δηλώνει ήδη ανήσυχο για τις εξελίξεις, ενώ σχεδόν ο ένας στους τρεις καταναλωτές βιώνει ήδη έντονο στρες για το τι θα ακολουθήσει.

Μάλιστα, όπως δείχνουν τα στοιχεία, οι καταναλωτές προσαρμόζουν την αγοραστική συμπεριφορά τους στις νέες συνθήκες που δημιουργεί η κρίση αυτή. Η έρευνα δείχνει ότι πάνω από επτά στους δέκα καταναλωτές (72%) δηλώνουν ότι έχουν προσαρμόσει τις ανάγκες τους.

Για το σύνολο των καταναλωτών ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις του στην καθημερινότητα όλων αφορούν κυρίως τις τιμές και τις πιθανές ελλείψεις αγαθών. Συγκεκριμένα, για πιθανές ανατιμήσεις ανησυχεί το 22%, ενώ πιθανές ελλείψεις προβληματίζουν έναν στους πέντε καταναλωτές.

Αλλαγή προτεραιοτήτων

Παράλληλα, η γεωπολιτική κλιμάκωση και η αύξηση των τιμών καυσίμων προβληματίζουν το 16% και το 14% αντίστοιχα. Η εικόνα που διαμορφώνεται σε σχέση με έναν μήνα πριν δείχνει αλλαγές των προτεραιοτήτων, καθώς πριν από το ξέσπασμα της κρίσης οι καταναλωτές ανησυχούσαν κυρίως για το αυξημένο κόστος τροφίμων (45%), τους λογαριασμούς ενέργειας (21%) και την κάλυψη βασικών αναγκών (17%), ενώ πλέον έχει προστεθεί και ο φόβος απορρύθμισης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.in.gr πατώντας ΕΔΩ
