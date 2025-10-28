Εθνική Επέτειος 28ης Οκτωβρίου 1940 | Δημήτρης Πτωχός από τη Σπάρτη: «Το μέτρο της δύναμης ενός λαού είναι η ψυχή του»

Με λαμπρότητα και περηφάνια τιμήθηκε στη Σπάρτη η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940, παρουσία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχού, εκπροσώπων των αρχών, μαθητών, συλλόγων και πλήθους πολιτών.

Στο μήνυμά του, ο Περιφερειάρχης τόνισε:

«Η σημερινή ημέρα μας θυμίζει ότι οι Έλληνες, όταν χρειάστηκε, είπαν “Όχι” στον φόβο και στην υποταγή, ενωμένοι και αποφασισμένοι να υπερασπιστούν την πατρίδα και τις αξίες τους. Τιμούμε τους ήρωες που έκαναν το αδύνατο πραγματικότητα και μας δίδαξαν ότι το μέτρο της δύναμης ενός λαού είναι η ψυχή του.

Εδώ, στη Σπάρτη, τόπο με διαχρονικό συμβολισμό, αντλούμε έμπνευση από το θάρρος και την αυτάρκεια των προγόνων μας για να αντιμετωπίσουμε σημερινές προκλήσεις που είναι διαφορετικές αλλά εξίσου απαιτητικές: κλιματική προσαρμογή, ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή. Και πάλι όμως η απάντηση είναι η ίδια. Ενότητα, σχέδιο και πίστη στις δυνατότητες του τόπου μας και στους ανθρώπους της Πελοποννήσου.

Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Τιμή στους ήρωες του ’40».

Οι εκδηλώσεις στη λακωνική πρωτεύουσα, παρουσία και του Αντιπεριφερειάρχη Θεόδωρου Βερούτη, ξεκίνησαν με την έπαρση της Σημαίας στην κεντρική πλατεία από τιμητικό άγημα του ΚΕΕΜ και συνεχίστηκαν με τη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. Ευσταθίου.

Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων όπου τηρήθηκε σιγή ενός λεπτού στη μνήμη των ένδοξων νεκρών του Έθνους, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε παρέλαση με τη συμμετοχή μαθητών, φοιτητών, προσκόπων, συλλόγων και τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με παραδοσιακούς χορούς στην κεντρική πλατεία της Σπάρτης, όπου μαθητές και τοπικοί σύλλογοι έδωσαν έναν εορταστικό τόνο στη μέρα τιμής και μνήμης.