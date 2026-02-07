«Φέτος στοχεύω τα 6,20 μ.» – Ο Εμμανουήλ Καραλής μιλά στον Θοδωρή Σαλαντή (video)

«Φέτος πιστεύω ότι θα κάνω τα 6,20 μέτρα», δηλώνει ο εκ των κορυφαίων του παγκοσμίου στίβου, Εμμανουήλ Καραλής. Ο σπουδαίος επικοντιστής θα αγωνιστεί σήμερα στις 7 μ.μ. στο κλειστό της Παιανίας, σε έναν αγώνα που αποτελεί γιορτή για το αγώνισμα.

Λίγο πριν την έναρξη του Fly Athens Indoor, ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού μίλησε στον Μεσσήνιο δημοσιογράφο Θεόδωρο Σαλαντή, σκιαγραφώντας τους στόχους της σεζόν και περιγράφοντας τις προτεραιότητές του για τη νέα αγωνιστική χρονιά.

Ο Ήλειος αθλητής, που έχει ξεπεράσει το φράγμα των 6 μέτρων, ξεχωρίζει σε κάθε του εμφάνιση, αλλά παραμένει ταπεινός και ευγνώμων, όπως τονίζει στη συνέντευξή του, μιλώντας από καρδιάς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Theodoros Salantis (@salantis_theodoros)

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σημερινός αγώνας, που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, συγκεντρώνει μερικά από τα κορυφαία ονόματα του παγκόσμιου επί κοντώ και διεξάγεται στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις της Παιανίας.

Στις 7 μ.μ., θα ξεκινήσει το μεγάλο «σόου» με τον Εμμανουήλ Καραλή, που πλέον διαθέτει μετάλλια από όλες τις σημαντικές διοργανώσεις και κατέχει το εθνικό ρεκόρ με 6,08 μέτρα (Νο 4 όλων των εποχών παγκοσμίως). Στον αγώνα θα αντιμετωπίσει τον Αμερικανό Κρις Νίλσεν, «ασημένιο» Ολυμπιονίκη του Τόκιο, με ατομικό ρεκόρ 6,05 μέτρα και άλμα 6,01 μ. το 2025, έναν από τους πιο σταθερούς άλτες του κόσμου.