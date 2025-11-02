Τελευταία Νέα
Φιλιατρά: Κατήγγειλε την οικιακή βοηθό του για κλοπή

Στα Φιλιατρά, ένας ηλικιωμένος προσήλθε στο αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλει την 23χρονη αλλοδαπή οικιακή βοηθό του για κλοπή! Όπως ανέφερε στους αστυνομικούς ο 79χρονος, ημεδαπός, η οικιακή βοηθός που είχε στο σπίτι του ενόσω αυτός βρισκόταν εκτός σπιτιού -είχε φύγει για λίγη ώρα όπως χαρακτηριστικά είπε – πήρε ποσό 470 ευρώ από το πορτοφόλι του.

Σε βάρος της 23χρονης, υπήκοος Βουλγαρίας, σχηματίστηκε δικογραφία καθώς έληξε το αυτόφωρο.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Εξιχνιάστηκε, ύστερα από αστυνομική έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Τριφυλίας, -1- περίπτωση κλοπής σε οικία ημεδαπού, που έγινε την 31.10.2025, σε τοπική κοινότητα του δήμου Τριφυλίας. Για την υπόθεση αυτή, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 23χρονης αλλοδαπής, για κλοπή.

