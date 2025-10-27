Φιλιατρά – Ώρα μηδέν: Καταστροφές, αγανάκτηση και ευθύνες για την εγκατάλειψη των υποδομών (video)

Ο Αγγελής Κοροβίλας, Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Φιλιατρών, καλεσμένος στην
εκπομπή ‘’Τι Λες Τώρα’’ με την Αναστασία Μάντζαρη, μίλησε για την ανακοίνωση που
εξέδωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Φιλιατρών με αφορμή τις καταστροφές έπειτα από την προ
ημερών βροχόπτωση, τονίζοντας ότι η περιοχή βρίσκεται στην «Ώρα Μηδέν» και
επιρρίπτοντας ευθύνες σε Δήμο Τριφυλίας και Περιφέρεια. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και για
την σημαντική εξέλιξη για τα αρδευτικά του δίκτυα.
