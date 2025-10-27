Εκτιμήσεις για μειωμένη ελαιοπαραγωγή στο νομό από τους Γεωπόνους της Μεσσηνίας

Μειωμένη ελαιοπαραγωγή, μεταξύ 35.000 και 40.000 τόνων εκτιμούν πως θα έχει στη Μεσσηνία οι γεωπόνοι του νομού, αναλύοντας τις αιτίες πίσω από το φαινόμενο.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν:

«Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει από μέλη του Συλλόγου μας σε διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας, η συνολική εκτιμώμενη παραγωγή ελαιολάδου για το έτος 2025 εμφανίζεται σημαντικά μειωμένη σε σχέση με μία καλή ελαιοκομική χρονιά.

Εάν θεωρήσουμε ότι σε μια καλή χρονιά η Μεσσηνία παράγει περίπου 75.000 τόνους ελαιολάδου, η φετινή παραγωγή εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 35.000 και 40.000 τόνων.

Η μείωση αυτή αποδίδεται κυρίως στις καιρικές συνθήκες της άνοιξης, στην άνιση καρποφορία, σε προβλήματα ανθοφορίας και καρπόδεσης, καθώς και στην παρατεταμένη ξηρασία που παρατηρήθηκε για πολύ μεγάλο διάστημα της χρονιάς, επηρεάζοντας αρνητικά την ανάπτυξη και την καρποφορία των ελαιοδέντρων.

Παράλληλα, σε επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών με άλλους συλλόγους γεωπόνων σε όλη τη χώρα, οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι η συνολική παραγωγή ελαιολάδου στην Ελλάδα για το 2025 δεν θα ξεπεράσει τους 200.000 τόνους.

Ο Σύλλογος Γεωπόνων Ελευθέρων Επαγγελματιών Νομού Μεσσηνίας θα συνεχίσει να συλλέγει και να αξιολογεί στοιχεία από την αγορά και τις ελαιοκομικές περιοχές, ώστε να υπάρχει τεκμηριωμένη εικόνα για την πορεία της φετινής παραγωγής και τις επιπτώσεις της στις τιμές παραγωγού.

Με εκτίμηση

Για το Δ. Σ.

ο Πρόεδρος ο Γραμματέας

Ζωντανός Κ Απόστολος Μίχος Π. Κωνσταντίνος»