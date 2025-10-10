Φοινικούντα: Άνοιξε σήμερα η διαθήκη του 68χρονου στην Πύλο – Συνεχίζονται οι έρευνες για να βρεθεί ο νεαρός δράστης (video)

Στο Ειρηνοδικείο της Πύλου άνοιξε σήμερα η διαθήκη του θανόντος με τον 68χρονο εκλιπόντα να αφήνει το συντριπτικό μέρος της περιουσίας του, πάνω από 95% στον ανιψιό του.

Σε αυτό πηγαίνει το 51% του κάμπινγκ, το στάδιο και κάποια άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Σύμφωνα με την τελευταία διαθήκη, την οποία κατέθεσε μόλις τρεις μέρες πριν την δολοφονία με συγκλονιστικό στοιχείο το ότι ενημέρωσε ότι φοβόταν για τον αιφνίδιο θάνατό του, αφήνει ένα ελαιοπερίβολο στη θέση Μπαρμπαρούση, στον 68χρονο φίλο του που κι αυτός δολοφονήθηκε κι ένα πολύ πολύ μικρό μερίδιο σε άλλο ανιψιό του.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ

Η υπόθεση συνεχίζει να απασχολεί έντονα τις Αστυνομικές Αρχές που βρίσκονται πολύ κοντά στο να «κλειδώσουν» τον δράστη του οποίου τα ίχνη εντοπίζονται μέχρι την Ηλεία.

ΤΡΕΙΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ, ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Τρεις κληρονόμοι, μία τεράστια περιουσία και οι ανησυχίες του 68χρονου θύματος της άγριας δολοφονίας στη Φοινικούντα, συνθέτουν το περιεχόμενο της χειρόγραφης διαθήκης του που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ που πυροβολήθηκε την περασμένη Κυριακή (5.10.25) στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας φαίνεται ότι τον τελευταίο καιρό ήταν ιδιαίτερα προβληματισμένος και ανήσυχος. Στις 2 Οκτωβρίου έγραψε την τελευταία διαθήκη του στην οποία βασικό του κληρονόμο αφήνει τον γιο του αδελφού του.

