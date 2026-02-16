Ο Παρθενώνας… στο Τενεσί: Η άγνωστη ιστορία του μνημείου που είναι ακριβές αντίγραφο του αυθεντικού

Στην καρδιά του Νάσβιλ δεσπόζει μια απρόσμενη εικόνα: ένας Παρθενώνας πλήρους κλίμακας που φέρνει την Ελλάδα στο Τενεσί.

Ο Παρθενώνας του Νάσβιλ είναι το μοναδικό αντίγραφο στον κόσμο που αναπαράγει με απόλυτη ακρίβεια το μέγεθος και τις λεπτομέρειες του αυθεντικού ναού στην Αθήνα. Χτισμένος στο Centennial Park, αποτελεί σύμβολο της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης και επιβεβαιώνει το παρατσούκλι της, «η Αθήνα του Νότου». Η παρουσία του συνδέει τον αρχαίο κόσμο με τον σύγχρονο και λειτουργεί ως ζωντανή γέφυρα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες.

Από προσωρινό έκθεμα σε μόνιμο ορόσημο

Η ιστορία του ξεκινά το 1897, όταν δημιουργήθηκε ως προσωρινή κατασκευή για την Tennessee Centennial Exposition, η οποία οργανώθηκε για να γιορτάσει τα 100 χρόνια από την ένταξη του Τενεσί στην Ομοσπονδία των Ηνωμένων Πολιτειών.

