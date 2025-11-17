Τραγικό τροχαίο στο 8ο χλμ. Καζάρμας–Χώρας: Νεκρός ο οδηγός οχήματος, τραυματίας ο συνοδηγός

Μία ακόμη σοβαρή τροχαία σύγκρουση σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Βλαχόπουλο της Μεσσηνίας, προκαλώντας έναν θάνατο και έναν τραυματισμό.

Το δυστύχημα καταγράφηκε στο 8ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Καζάρμας–Χώρας, όταν όχημα με δύο επιβαίνοντες, έναν Ινδό και έναν Πακιστανό, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τσιμεντένιο τοιχίο επί του ερείσματος, με αποτέλεσμα ο οδηγός να αφήσει την τελευταία του πνοή και να τραυματιστεί ελαφρά ο συνοδηγός. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Καλαμάτας.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ

Χθες (16.11.2025) το βράδυ, στο 8ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Καζάρμας-Χώρας, όχημα που οδηγούσε 46χρονος αλλοδαπός και επέβαινε 33χρονος αλλοδαπός, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τσιμεντένιο τοιχίο, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 46χρονου οδηγού και τον τραυματισμό του 33χρονου. Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου-Νέστορος