Προσποιούνταν τεχνικούς της ΔΕΔΔΗΕ και λογιστές: Στη «φάκα» σπείρα με λεία πάνω από 7,6 εκατ. ευρώ – 30 συλλήψεις

Μια εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Πέμπτης (13.11.2025) στο πλαίσιο της εξάρθρωσης σπείρας που εξαπατώντας ανυποψίαστους πολίτες έχει καταφέρει και έχει αρπάξει συνολικά πάνω από 7.600.000 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών διεξάγει έρευνες σε Αττική, Κόρινθο αλλά και σε φυλακή για την εξάρθρωση σπείρας τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες και κλοπές σε βάρος πολιτών.

Τα μέλη της σπείρας προσποιούμενοι τους υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές και δημόσιους λειτουργούς κατάφερναν και άρπαζαν χιλιάδες ευρώ από κάθε θύμα.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 30 άτομα, των οποίων έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις με εκτιμώμενο παράνομο οικονομικό όφελος τα 7.600.000 ευρώ.

