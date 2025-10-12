Φοινικούντα: Πλησιάζουν τον δράστη της διπλής δολοφονίας οι Αρχές – Η συνάντηση κοντά στο κάμπινγκ πριν το έγκλημα

Νέα δεδομένα στο θρίλερ της Φοινικούντας, καθώς οι αστυνομικοί ψάχνουν τον συνεργό, που έδειξε στον «εκτελεστή με το περίστροφο» πώς θα κινηθεί στο κάμπινγκ και ποιους θα σκοτώσει.

Πλέον στην πολύκροτη υπόθεση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας άλλαξε το σκηνικό του θανάτου, καθώς από μαρτυρίες αλλά και βίντεο οι αναλυτές ανθρωποκτονιών κατέληξαν στο συμπέρασμα πως κοντά στο κάμπινγκ υπήρχε άτομο το οποίο περίμενε τον νεαρό δολοφόνο και του έδωσε οδηγίες για το τι θα κάνει.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν ποιο είναι το πρόσωπο αυτό αν δηλαδή είναι ένας συνεργός, ή πρόκειται για τον ηθικό αυτουργό που κατηύθυνε και έδινε εντολές στον εκτελεστή.

Την ίδια ώρα προσπαθούν να εντοπίσουν τον τελικό προορισμό του βασικού υπόπτου για τη διπλή δολοφονία, ο οποίος διανύοντας 440 χιλιόμετρα και μετά από 6 ώρες και αφού έκανε δύο ανεφοδιασμούς στο λευκό σκούτερ έφτασε στην Αθήνα.

Στη συνέχεια αναμένεται να «χτενίσουν» την περιοχή για να δουν που έχει αφήσει το scooter και με δεδομένο ότι πρόκειται για δικό του (καθώς δεν έχουν δηλωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα κλοπή του συγκεκριμένου τύπου μηχανής) να οδηγηθούν στον ιδιοκτήτη του.

Τα 3 λάθη του δολοφόνου

Οι έρευνες έχουν προχωρήσει σε εξαιρετικό βαθμό και οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών εκμεταλλεύονται τα τρία σοβαρά λάθη που έκανε ο εκτελεστής για να φτάσουν στα ίχνη του. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες πληροφορίες το πρώτο μεγάλο λάθος του είναι ότι διένυσε αμέσως μετά τη δολοφονία μία απόσταση 440 χιλιομέτρων για περίπου 6 ώρες περνώντας από δεκάδες κάμερες που τον κατέγραψαν και «πρόδωσαν» το δρομολόγιο διαφυγής του.

Το δεύτερο λάθος είναι ότι εκτέλεσε δύο ανθρώπους μπροστά στα μάτια του ανιψιού δηλαδή υπάρχει αξιόπιστος αυτόπτης μάρτυρας ο οποίος όχι μόνο τον περιέγραψε στους αστυνομικούς, αλλά όπως είπε μπορεί να τον αναγνωρίσει, και το τρίτο λάθος ότι χρησιμοποίησε για τη δολοφονία δικό του μηχανάκι.

Με τα νέα δεδομένα οι έρευνες έχουν προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό που πλέον θέμα λίγων ημερών για να λυθεί το μυστήριο της Φοινικούντας.

