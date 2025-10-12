Καλαμάτα: Συνελήφθησαν οι 17χρονοι δράστες των αλλεπάλληλων διαρρήξεων

Άμεση ήταν η αντίδραση των Αστυνομικών Αρχών Καλαμάτας, οι οποίες κατάφεραν σε σύντομο χρονικό διάστημα να εντοπίσουν τους δράστες σειράς διαρρήξεων που είχαν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στην Καλαμάτα

Οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, σε συνεργασία με τα Τμήματα ΔΙ.ΑΣ. και ΟΠΚΕ Καλαμάτας και Μεσσήνης, οδήγησαν στον εντοπισμό δύο 17χρονων, οι οποίοι φέρονται να είχαν στοχεύσει εμπορικά καταστήματα, καφέ και μεζεδοπωλεία, κυρίως στην περιοχή της κεντρικής πλατείας και του ιστορικού κέντρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία οι δύο ανήλικοι αναζητούσαν χρήματα και, σε μία από τις περιπτώσεις, εισήλθαν -από τη κουζίνα ορόφου – σε καφέ-μεζεδοπωλείο επί της οδού Μπενάκη, από όπου αφαίρεσαν το ποσό των 5 ευρώ. Για το περιστατικό υπήρξε σχετική καταγγελία από την ιδιοκτήτρια του καταστήματος. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι ίδιοι δράστες, την 10η Οκτωβρίου, είχαν προχωρήσει σε διάρρηξη καταστήματος με δερμάτινα είδη, αφαιρώντας 100 ευρώ από το ταμείο. Την ίδια νύχτα φέρονται να επιχείρησαν ανεπιτυχώς να παραβιάσουν ακόμη δύο καταστήματα – ένα με αθλητικά είδη στην οδό Αριστομένους και μία κρεπερί.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης συνελήφθη και η 55χρονη μητέρα των δύο ανηλίκων.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθησαν, χθες (11.10.2025) το απόγευμα, στην Καλαμάτα και στη Μεσσήνη, αντίστοιχα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας και της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Μεσσηνίας, -2- 17χρονοι ημεδαποί, γιατί όπως προέκυψε, οι ανωτέρω την 10.10.2025 στην Καλαμάτα, διέπραξαν -2- περιπτώσεις κλοπών, καθώς και -2- περιπτώσεις αποπειρών κλοπών σε καταστήματα, από όπου αφαίρεσαν χρήματα. Επιπλέον, για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη 55χρονη ημεδαπή, μητέρα του ενός εκ των ανηλίκων, για παραμέληση της εποπτείας του.