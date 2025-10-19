Φοινικούντα: Στα δικαστήρια Καλαμάτας οι δύο 22χρονοι για να απολογηθούν για το διπλό φονικό (video)

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι έφθασε στα δικαστήρια Καλαμάτας ο ένας εκ των δυο συλληφθέντων που κατηγορούνται για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, για να απολογηθεί ενώπιον της Ανακρίτριας Καλαμάτας.

Οι δύο 22χρονοι αλληλοκατηγορούνται για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, τον 68χρονο επιχειρηματία και τον επιστάτη του κάμπινγκ. Το αυτοκίνητο που μετέφερε τον πρώτο κατηγούμενο έφτασε στο δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής (19.10.2025). Κατά τις δύο το μεσημέρι ναμένεται να μεταφερθεί και ο άλλος.

Εδώ και μέρες ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας που χειρίζεται την υπόθεση, με προσεκτικά και μεθοδικά βήματα, λαμβάνει καταθέσεις από μάρτυρες-«κλειδιά», με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει τη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα ρούχα που φορούσε ο φερόμενος ως δράστης τη μοιραία νύχτα – τα οποία εντοπίστηκαν στην οικία του κατά τη σύλληψη – δεν βρέθηκαν ίχνη πυρίτιδας. Εξετάζεται επίσης και το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο κατασχέθηκε από τις αστυνομικές αρχές.

Την ίδια στιγμή, οι ερευνητές προσπαθούν να «χαρτογραφήσουν» τη διαδρομή που ακολούθησε ο 22χρονος συνεργός μετά το διπλό φονικό, από τη Φοινικούντα έως την Καλαμάτα, όπου εντοπίστηκε στο ΚΤΕΛ το απόγευμα της επόμενης ημέρας. Ο ίδιος έχει υποστηρίξει ότι κολύμπησε επί 7-8 ώρες και στη συνέχεια περπάτησε μέχρι τη μεσσηνιακή πρωτεύουσα.

Την ίδια ώρα οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για ένα λευκό αυτοκίνητο που φέρεται να κινούνταν κοντά στο κάμπινγκ την ώρα του φονικού και το οποίο, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε εμφανιστεί και στις 7 Σεπτεμβρίου, όταν φέρεται να είχε γίνει η πρώτη απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι η αστυνομία βρίσκεται πολύ κοντά στην ταυτοποίηση της οδηγού του οχήματος. Πρόκειται για μια εξέλιξη που είναι κομβικής σημασίας για την διαλεύκανση της υπόθεσης.