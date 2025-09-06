Φοροελαφρύνσεις για αύξηση εισοδημάτων και μεταρρυθμίσεις – Σε λίγο η ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ (video)

Τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός, στην ομιλία που θα κάνει σήμερα στις 19.30, στην τελετή εγκαινίων της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στο συνεδριακό κέντρο “Ι. Βελλίδης”.

Ο κ. Μητσοτάκης νωρίτερα σήμερα περιόδευσε σε περίπτερα της 89ης ΔΕΘ, ενώ αύριο, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, στις 12.00, θα δώσει συνέντευξη Τύπου στο συνεδριακό κέντρο “Ι. Βελλίδης”.

Τι θα πει απόψε ο πρωθυπουργός

Η ομιλία του θα κινείται σε δύο κατευθύνσεις, όπως μεταφέρουν συνεργάτες του με γνώση του περιεχομένου της. Η πρώτη αφορά, που αποτελεί το κύριο μέρος, αφορά τα οικονομικά μέτρα και θα έχει μία διαφορετική δομή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. «Δεν θα είναι ένας κατάλογος με επιμέρους μέτρα, αλλά μια μεγάλη τομή με αιχμή τη φορολογία», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, που σπεύδουν να διαβεβαιώσουν πως οδηγεί «στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος για την πλειονότητα της κοινωνίας».

Το συνολικό ύψος της παρέμβασης κινείται πέριξ του 1,7 δισ. ευρώ στα οποία προστίθενται το 1,5 δισ. ευρώ μόνιμων μέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί και τα οποία όμως θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται, όχι μόνο μέσα στο 2026, αλλά και από τα τέλη του 2025, το επίδομα των 250 ευρώ σε συνταξιούχους και κοινωνικά ευάλωτους πολίτες και το ένα ενοίκιο για τους ενοικιαστές.

«Με τα χρήματα αυτά η κυβέρνηση έχει ως στόχο την αύξηση των εισοδημάτων, μέσω φοροελαφρύνσεων με μόνιμα χαρακτηριστικά, γιατί η μείωση των φόρων, είναι ο ασφαλέστερος και πιο σίγουρος τρόπος για δουν την αύξηση όλοι οι πολίτες στην τσέπη τους, δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και συνταξιούχοι», όπως αναμένεται να τονίσει απόψε το βράδυ ο κ. Μητσοτάκης. Όπως θα πει, η ελληνική οικονομία, με την πολιτική της κυβέρνησης, πάλι αποδίδει και δημιουργεί υγιή πλεονάσματα. Πλεονάσματα τα επιτρέπουν, πάντα μέσα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, και χωρίς να κινδυνεύει η χώρα με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, να γίνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Ως δείγμα της συνέπειας έργων και λόγων ο πρωθυπουργός θα ξεκινήσει την ομιλία του υπενθυμίζοντας πως από την πρώτη του ΔΕΘ το 2016 μιλούσε για μειώσεις φόρων, αύξηση του εισοδήματος και προώθηση των μεταρρυθμίσεων, όπως κάνει και τώρα. Θέλει να δείξει πως παραμένει σταθερός στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής που παράγει αποτελέσματα, χωρίς να υπόσχεται πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν μόνο και μόνο για να γίνει αρεστός, σύμφωνα με συνεργάτες του.

Ο δεύτερος άξονας της ομιλίας του περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να γίνουν με ορίζοντα το 2030. Σύμφωνα με πληροφορίες θα τονίσει πως «πρόκειται για τομές που ξεπερνούν τα όρια του παρόντος εκλογικού κύκλου και γι’ αυτό απαιτούνται ευρύτερες συναινέσεις», δείχνοντας το δρόμο της συνεννόησης με τις δυνάμεις που ασπάζονται την άποψη του εκσυγχρονισμού της χώρας προκειμένου να συγκλίνει με τον πυρήνα της Ευρώπης. Ειδική αναφορά θα κάνει στο σημερινό διεθνές περιβάλλον -με τους πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, την οικονομική ανασφάλεια και τον πόλεμο των δασμών- που μεταφράζεται σε πολιτικές κρίσεις, όπως συμβαίνει στη Γαλλία και την Ολλανδία.

Θα προβάλει έτσι τη σημασία που έχει για την Ελλάδα να βαδίσει σε αυτό το περιβάλλον σε καθεστώς οικονομικής σταθερότητας και πολιτικής βεβαιότητας.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.iefimerida.gr πατώντας ΕΔΩ