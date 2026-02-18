Τελευταία Νέα
Φορολογικές δηλώσεις 2025: Πότε αρχίζει η υποβολή τους, τι ισχύει με την έκπτωση φόρου

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πρεμιέρα της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων του 2025, καθώς η πλατφόρμα θα ανοίξει στις 16 Μαρτίου.

Μάλιστα, φέτος εκτιμάται πως οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις μπορεί να ανέλθουν στο 1,5 εκατ.

Όσοι κινηθούν νωρίς στην υποβολή της δήλωσης για τα εισοδήματα του 2025 μπορούν να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη έκπτωση στον φόρο που θα προκύψει, ενώ όσοι δικαιούνται επιστροφή χρημάτων θα τη δουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό σχεδόν μέσα σε μία εβδομάδα.

Μέχρι το τέλος του μήνα, η ΑΑΔΕ συγκεντρώνει από εργοδότες, δημόσιους φορείς, τράπεζες, χρηματιστηριακές και λοιπούς οργανισμούς όλα τα απαραίτητα στοιχεία για μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, καταθέσεις, μετοχές και ομόλογα. Στόχος είναι η έγκαιρη διαμόρφωση των προσυμπληρωμένων δηλώσεων, ώστε η διαδικασία να γίνει όσο το δυνατόν πιο αυτοματοποιημένη.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του protothema.gr πατώντας εδώ 

