ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026 και επιχειρήσεις: Στο μικροσκόπιο οι πληρωμές με κάρτα, τι αλλάζει στο έντυπο Ε3

Με προσοχή καλούνται να αντιμετωπίσουν στις φορολογικές δηλώσεις του 2026 οι επιχειρήσεις τους επαγγελματικούς λογαριασμούς και τα POS, καθώς στο έντυπο Ε3 για το φορολογικό έτος 2025 αποτυπώνονται ως διακριτή πληροφορία, δίνοντας πιο καθαρή εικόνα για το πώς πληρώνεται μια επιχείρηση στην πράξη σε κάθε συναλλαγή και τι δηλώνει στην εφορία.

Το παραπάνω προκύπτει από οδηγό που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προκειμένου να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν πώς θα πρέπει να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο Ε3, ενόψει της έναρξης της περιόδου φορολογικών δηλώσεων 2026.

Για τις περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, πριν από την υποβολή του Ε3 θα πρέπει να υπάρχει καθαρή εικόνα για το ποιοι επαγγελματικοί λογαριασμοί χρησιμοποιήθηκαν μέσα στη χρονιά και με ποια τερματικά καρτών έγιναν οι εισπράξεις. Δεν είναι σπάνιο να έχουν «τρέξει» μέσα σε ένα έτος αλλαγές, από μια νέα σύμβαση με πάροχο πληρωμών μέχρι αντικατάσταση τερματικού ή μεταφορά της εκκαθάρισης σε άλλο σχήμα, γεγονότα που συχνά οδηγούν σε καθυστερήσεις στη συγκέντρωση των στοιχείων όταν πλησιάζει η προθεσμία.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

