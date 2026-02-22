Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τι να προσέξετε στα προσυμπληρωμένα έντυπα για να αποφύγετε λάθος επιβαρύνσεις

Προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες από την ΑΑΔΕ θα είναι για τρίτη συνεχή χρονιά οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025 που υποβάλλονται το 2026 και αφορούν κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους. Από τις 16 Μαρτίου περίπου 1,5 εκατ. φορολογούμενοι θα δουν το Ε1 έτοιμο στο σύστημα, ενώ η φετινή επέκταση της προσυμπλήρωσης περιλαμβάνει πλέον και εισοδήματα από ενοίκια και ακίνητα, με μεταφορά στοιχείων από το Ε2 στο Ε1. Συνολικά εκτιμάται ότι η αυτόματη διαδικασία θα καλύψει περίπου 2 εκατ. φορολογούμενους, έναντι 1,3 εκατ. πέρυσι.

Όσοι ενταχθούν στην αυτόματη εκκαθάριση ενημερώνονται με την έναρξη των δηλώσεων για την ανάρτηση της δήλωσης και του φόρου που προκύπτει μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE στη διαδρομή «Μητρώο & Επικοινωνία > Τα Μηνύματά μου», μέσω του myAADEapp ή με e-mail στη δηλωμένη διεύθυνση. Από τη στιγμή της ειδοποίησης ξεκινά η 30ήμερη προθεσμία ελέγχου.

