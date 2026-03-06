Φορολογικές δηλώσεις: Τα sos που πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι – Πάνω από 1,5 εκατ. δηλώσεις έτοιμες για υποβολή

Περίπου 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι που θα δουν τις επόμενες ημέρες στον λογαριασμό τους στο TAXISnet τις φετινές φορολογικές δηλώσεις προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες, θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τέσσερα βασικά σημεία, προκειμένου να αποφύγουν δυσάρεστες εκπλήξεις.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων ανοίγει στις 16 Μαρτίου. Όσοι διαθέτουν προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις καλούνται να ελέγξουν με ιδιαίτερη προσοχή τα στοιχεία που εμφανίζονται, ώστε να αποφύγουν επιπλέον επιβαρύνσεις αλλά και πιθανή απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και παροχών. Σε περίπτωση που εντοπιστούν λάθη, κενά ή παραλείψεις, θα πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση με τις απαραίτητες διορθώσεις.

Τα κρίσιμα στοιχεία αφορούν:

Το ύψος του εισοδήματος και τον φόρο που παρακρατήθηκε . Οι φορολογούμενοι επιλέγοντας «Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών-προεκκαθάρισης φόρου Υπόχρεου» ή «Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών-προεκκαθάρισης φόρου Συζύγου/ΜΣΣ» κατά περίπτωση, έχουν μπροστά τους τους αναλυτική εικόνα για τα ποσά και για το φόρο που παρακρατήθηκε. Αν λοιπόν διαπιστώσουν λάθη ή ελλείψεις- επειδή οι κωδικοί είναι κλειδωμένοι και δεν μπορούν να παρέμβουν- θα πρέπει να απευθυνθούν στον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση και να ζητήσουν επαναπροσδιορισμό του εισοδήματος και αποστολή νέου αρχείου στην ΑΑΔΕ.

καθώς σε διαφορετική περίπτωση επί της διαφοράς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22%. Ο συγκεκριμένος κωδικός είναι ανοιχτός και ο φορολογούμενοι μπορούν να τροποποιήσουν τα προσυμπληρωμένα ποσά υπό την προϋπόθεση ότι έχουν στη κατοχή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως είναι αποδείξεις για πληρωμές μέσω POS και e-banking και αντίγραφα κινήσεων πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουν και στα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικία, αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία καθώς σε περίπτωση που το άθροισμα τους υπερβαίνει το δηλωθέν εισόδημα η εφορία θα υπολογίσει το φόρο με βάση το τεκμαρτό εισόδημα.

