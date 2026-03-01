Τελευταία Νέα
Φορολογικές δηλώσεις 2025: Πότε αρχίζει η υποβολή τους – Ποιοι δικαιούνται έκπτωση

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των φορολογικών δηλώσεων του 2025 έχει ξεκινήσει, καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα τεθεί σε λειτουργία στις 16 Μαρτίου.

Το σύστημα των προσυμπληρωμένων δηλώσεων προσφέρει σημαντική διευκόλυνση στους φορολογούμενους, απαιτεί όμως σχολαστικό έλεγχο των αναγραφόμενων στοιχείων, ώστε να αποφευχθούν σφάλματα που μπορεί να επιφέρουν οικονομικές επιβαρύνσεις.

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ανακρίβειες ή παραλείψεις, οι πολίτες οφείλουν είτε να απευθυνθούν στους αρμόδιους φορείς για τη διόρθωση των δεδομένων είτε να προχωρήσουν στην υποβολή τροποποιητικής δήλωσης. Αν δεν εντοπιστούν λάθη, μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία με την οριστική υποβολή. Επισημαίνεται ότι, εφόσον ο φορολογούμενος δεν αποστείλει την προσυμπληρωμένη δήλωση, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στην αυτόματη υποβολή της μετά το Πάσχα.

Διάβαστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.gr πατώντας εδώ 

