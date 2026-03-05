Φορολογικές δηλώσεις: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση – Τι πρέπει να ξέρουν οι 18ηδες

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις, καθότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα τεθεί σε λειτουργία στις 16 Μαρτίου.

Το σύστημα των προσυμπληρωμένων δηλώσεων προσφέρει σημαντική διευκόλυνση στους φορολογούμενους, απαιτεί όμως σχολαστικό έλεγχο των αναγραφόμενων στοιχείων, ώστε να αποφευχθούν σφάλματα που μπορεί να επιφέρουν οικονομικές επιβαρύνσεις.

Ο φόρος εισοδήματος καταβάλλεται σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως το τέλος Ιουλίου. Όσοι επιλέξουν την εφάπαξ εξόφληση δικαιούνται έκπτωση 4% για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τις 30 Απριλίου, 3% για όσες κατατεθούν έως τις 15 Ιουνίου και 2% για υποβολές έως τις 15 Ιουλίου 2026.

Την ίδια ώρα, για πρώτη φορά χιλιάδες φορολογούμενοι θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού φέτος με την εφορία.

