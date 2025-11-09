Φορολογικό νομοσχέδιο: Όλες οι αλλαγές – Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν

Νόμο του Κράτους θα αποτελεί και επισήμως η φορολογική μεταρρύθμιση από την ερχόμενη εβδομάδα, μόλις δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι νέες ελαφρύνσεις και φοροαπαλλαγές.

Οι μειώσεις φόρων μπαίνουν πλέον στην τελική ευθεία και αναμένεται να αυξήσουν τα εισοδήματα εκατομμυρίων νοικοκυριών από την 1.1.2026 -ή και πολύ νωρίτερα όμως σε πολλές περιπτώσεις.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πριν καν ψηφιστούν ακόμα αυτές οι αλλαγές, η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή taxcalc2025.minfin.gr, την οποία έθεσε προ μηνός σε χρήση το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δέχθηκε πάνω από 530.000 επισκέψεις από φορολογουμένους, προκειμένου να υπολογίσουν το όφελος το οποίο αποκομίζει ατομικά ο καθένας εξ αυτών ή τα μέλη της οικογένειάς του (ιδίως νέοι, γονείς με παιδιά, μισθωτοί, επαγγελματίες και ιδιοκτήτες) από τις αλλαγές που θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται άμεσα στη φορολογία εισοδήματος.

