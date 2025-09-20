Φωτιά σε σπίτι στη Μεσσηνία – Στο νοσοκομείο ηλικιωμένος

Στο νοσοκομείο της Καλαμάτας μεταφέρθηκε προληπτικά ηλικιωμένος, στο σπίτι του οποίου εκδηλώθηκε πυρκαγιά σήμερα το πρωί.

Συγκεκριμένα λίγο πριν τις 7 το πρωί η πυροσβεστική Καλαμάτας κλήθηκε σε συμβάν σε οικία στην Ανδρούσα κινητοποιώντας 4 οχήματα και 12 πυροσβέστες.

Οι τελευταίοι όταν έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν πως ο ηλικιωμένος ήταν εκτός οικίας και αργότερα τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ.

Οι ζημιές περιορίστηκαν σε τρία δωμάτια του σπιτιού, ενώ τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται.

Ρεπορτάζ: Ηλίας Μαραβάς