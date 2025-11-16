Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε μία αξιέπαινη ενέργεια μετά το τέλος του αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς με τους Λος Άντζελες Λέικερς στο NBA, με πρωταγωνιστή τον rookie των “λιμνανθρώπων”, Αντού Τιέρο.

Οι παίκτες των Λος Άντζελες Λέικερς προσπάθησαν να πάρουν την μπάλα του αγώνα μετά τη νίκη τους επί των Μιλγουόκι Μπακς, για να τη δώσουν στο Αντού Τιερό που πέτυχε τους πρώτους του πόντους στο NBA, αλλά χρειάστηκε η παρέμβαση του Γιάννη Αντετοκούνμπο για να τα καταφέρουν.

Οι διαιτητές δεν έδωσαν αρχικά την μπάλα στους φιλοξενούμενους, αλλά ο “Greek Freak” έμαθε τι γινόταν και πήγε μόνος του προς τα εκεί, άρπαξε την μπάλα και την προσέφερε στον rookie των Λέικερς. Ο ίδιος ρωτήθηκε μάλιστα για το γεγονός και εξήγησε τα εξής: “Δεν ξέρω τι συνέβαινε, ρώτησα τον Θανάση (σ.σ. Αντετοκούνμπο) και μου είπε ότι δεν έδιναν την μπάλα στον rookie και δεν ξέρω γιατί. Απλά πήγα την άρπαξα και την έδωσα στην ομάδα”.