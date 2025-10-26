Φουσκωμένα χείλη: Το κόστος και οι κίνδυνοι μιας μόδας που εξαπλώνεται – Τα social media και η «ψηφιακή τελειότητα»

Νεαρά κορίτσια, αλλά ακόμα και αγόρια, ηλικίας 16 έως 25 ετών, σπεύδουν όλο και συχνότερα σε πλαστικούς χειρουργούς -και όχι μόνο- για να αποκτήσουν τα “ζουμερά” χείλη των social media.

H Gen Z λατρεύει τα διογκωμένα χείλη, περισσότερο από καθετί. Δεν χρειάζεται καν ενδελεχή έρευνα για να διαπιστώσει κανείς την παραπάνω πρόταση. Αρκεί μια σύντομη περιήγηση στο TikTok και το Instagram για να εξακριβωθεί το γεγονός ότι κυρίως κορίτσια, από 16 έως 25 ετών, “πειράζουν” τα χείλη τους, αυξάνουν τον όγκο τους και αποζητούν την τέλεια εικόνα των χειλιών της Kylie Jenner, της Madison Beer και άλλων προσωπικοτήτων των social media.

Η 26χρονη Αμερικανίδα τραγουδίστρια Madison Beer έχει παραδεχτεί ότι έχει βάλει fillers στα χείλη της σε νεότερη ηλικία. Photo: @madisonbeer/Instagram

Η εικόνα αυτή έχει εγκαθιδρυθεί ως μια νέα πραγματικότητα, από την οποία λίγοι ξεφεύγουν. Πιο συγκεκριμένα, δεκάδες άνθρωποι που ανήκουν στη νέα γενιά σε ολόκληρο τον κόσμο, περνούν το κατώφλι ιατρείων αισθητικής όλο και πιο συχνά, ζητώντας “λίγο όγκο στα χείλη”, “ένα πιο γεμάτο σχήμα” ή “ένα φυσικό αποτέλεσμα”. Από την άλλη πλευρά, οι πλαστικοί χειρουργοί, που μέχρι πριν λίγα χρόνια δέχονταν τέτοια αιτήματα από γυναίκες άνω των 30, βλέπουν πια το κοινό τους να γίνεται ολοένα και νεότερο. Για την ακρίβεια, το 75% των πλαστικών χειρουργών ανέφερε ραγδαία αύξηση στους πελάτες κάτω των 30 ετών, σύμφωνα με στοιχεία της American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery, συγκριτικά με τα τελευταία πέντε χρόνια. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την Έκθεση Στατιστικών Πλαστικής Χειρουργικής ASPS του 2024, υπάρχει μια σταθερή ετήσια ζήτηση για fillers και ενέσιμο υαλουρονικό οξύ. Η Ελλάδα φυσικά, δεν ξεφεύγει αυτής της τάσης. Εκατοντάδες νέοι και χρήστες των social media δείχνουν τα εμφανώς πιο ογκώδη χείλη τους, ενώ οι όροι «Botox» και «fillers» (ενέσιμα υλικά) αποτελούν από τους πιο δημοφιλείς στις τοπικές αναζητήσεις για αισθητικές υπηρεσίες στην χώρα μας.