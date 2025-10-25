«Ο Αστερίξ στη Λουζιτανία»: Ο Φαμπκαρό και ο Ντιντιέ Κόνραντ ξαναφέρνουν τον μαγικό ζωμό

Οι αναγνώστες του Αστερίξ και Οβελίξ μπορούν να ξαναγεμίσουν το κύπελλό τους με… μαγικό ζωμό, γράφει η γαλλική Le Monde για τους αγαπημένους χαρακτήρες κόμικ που λάτρεψε και συνεχίζει να λατρεύει όλος ο κόσμος.

Ο σεναριογράφος Fabcaro και ο σκιτσογράφος Didier Conrad υπογράφουν τη νέα, 41η περιπέτεια των θρυλικών Γαλατών, με τίτλο «Ο Αστερίξ στη Λουζιτανία», η οποία κυκλοφόρησε στις 23 Οκτωβρίου σε 19 γλώσσες και με πέντε εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, εκ των οποίων δύο εκατομμύρια μόνο στη Γαλλία.

Εξήντα πέντε χρόνια μετά τη γέννηση των ηρώων από τους Ρενέ Γκοσινί και Αλμπέρ Ουντερζό, η συνταγή που χάρισε στη σειρά πάνω από 400 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως δείχνει να παραμένει ακαταμάχητη.

Αστερίξ και Οβελίξ στον 21ο αιώνα

Η νέα περιπέτεια τοποθετείται στη σημερινή Λισαβόνα, όπου ο Αστερίξ και ο Οβελίξ αναλαμβάνουν να σώσουν έναν παραγωγό σούπας ψαριού που έχει καταδικαστεί από τους Ρωμαίους. Όπως κάθε ταξίδι του διδύμου – από την Ισπανία και τη Βρετανία μέχρι την Κορσική και την Ελβετία – έτσι κι αυτό είναι γεμάτο αναφορές, λογοπαίγνια και εθνικές καρικατούρες. Οι δημιουργοί δεν ξεχνούν τίποτα, τη Saudade των Πορτογάλων, την λατρεία του μπακαλιάρου, τη δεξιοτεχνία στην κεραμική κ.ά.

Όμως πίσω από τη φαινομενική απλότητα των στερεοτύπων, το χιούμορ των δημιουργών λειτουργεί σε δεύτερο επίπεδο.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.iefimerida.gr πατώντας ΕΔΩ