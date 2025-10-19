Ο Γκόρντον Ράμσεϊ στη Μεσσηνία – Στάση για καφέ στη Μαραθόπολη

Ο παγκοσμίως γνωστός Βρετανός σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα στη Μεσσηνία και σήμερα το πρωί έκανε στάση για καφέ στη Μαραθόπολη, μαζί με την οικογένειά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gargalianoionline.gr, ο Γκόρντον Ράμσεϊ εμφανίστηκε το πρωί της Κυριακής 19 Οκτωβρίου 2025 σε γνωστή καφετέρια στη Μαραθόπολη, όπου απόλαυσε σύντομη στάση με οικεία πρόσωπα. Η παρουσία του προκάλεσε ευχάριστη έκπληξη σε κατοίκους και επισκέπτες που βρίσκονταν στο σημείο.

Ο Ράμσεϊ είναι από τους πιο αναγνωρίσιμους σεφ παγκοσμίως, με αστέρια Michelin και δημοφιλείς τηλεοπτικές εκπομπές. Έχει ταξιδέψει ξανά στην Ελλάδα για γαστρονομικά γυρίσματα και διακοπές, αναδεικνύοντας την ελληνική κουζίνα στο διεθνές κοινό.

Παραμένει άγνωστο αν το ταξίδι του συνδέεται με προσωπικές διακοπές ή με επαγγελματική δραστηριότητα. Η παρουσία του φαίνεται να συνδέεται με την επικείμενη διοργάνωση του διεθνούς αγώνας τριάθλου ΔΕΗ IRONMAN 70.3 στην Costa Navarino, Peloponnese το τριήμερο 24-26 Οκτωβρίου, που διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Δήμο Πύλου-Νέστορος και την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ο διεθνούς φήμης σεφ είναι στη λίστα των ονομάτων που έχουν φέτος προσκληθεί από τους διοργανωτές.