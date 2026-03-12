Τελευταία Νέα
Φρένο στην «έκρηξη» τιμών σε σούπερ μάρκετ και καύσιμα: Επιστρέφει το μέτρο της κρίσης – Τι έδειξε η εμπειρία του 2022

Ένα εργαλείο που είχε χρησιμοποιηθεί στην ενεργειακή κρίση του 2022 επαναφέρει η κυβέρνηση, επιχειρώντας να βάλει φρένο σε νέο κύμα εκτίναξης των τιμών σε καύσιμα και βασικά είδη που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ, αυτή τη φορά με σημείο αναφοράς τα περιθώρια κέρδους του 2025 και με ορίζοντα εφαρμογής έως τις 30.6.2026.

Σε ό,τι αφορά τα σούπερ μάρκετ, αν και το πλαφόν δεν θέτει ανώτατη τελική τιμή στα ράφια, βάζει υπό έλεγχο το μικτό περιθώριο κέρδους, δηλαδή το εμπορικό κέρδος ανά προϊόν. Με βάση όσα ανακοινώθηκαν από το οικονομικό επιτελείο, το πλαφόν θα ισχύσει στα βασικά είδη με αναφορά στο αντίστοιχο περιθώριο ανά κωδικό του 2025, ενώ η ρύθμιση θα ενεργοποιηθεί άμεσα μέσω πράξης νομοθετικού περιεχομένου.

Σε λίστα που δόθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ρύζι, ψωμί, μακαρόνια, όσπρια, κρέατα, γάλα, γιαούρτι, φέτα, αυγά, ελαιόλαδο, κατεψυγμένα λαχανικά, βρεφικά γάλατα και κρέμες, καφές, χαρτικά, απορρυπαντικά, πάνες και τροφές για κατοικίδια. Παράλληλα, το μήνυμα της κυβέρνησης είναι ότι το μέτρο θα συνοδευτεί από αυστηρούς ελέγχους και βαριά πρόστιμα, τα οποία σύμφωνα με τις ανακοινώσεις μπορούν να φτάσουν έως και τα 5 εκατ. ευρώ για παραβάσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

