ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέτρα κατά της ακρίβειας: Θεσπίζεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε τρόφιμα και καύσιμα – Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ για αισχροκέρδεια

Υπό το βάρος των ανατιμήσεων που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και με φόντο τα πρώτα φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά, η κυβέρνηση προχώρησε την Τετάρτη (11.03.2026) σε έκτακτες ανακοινώσεις, επιχειρώντας να στείλει μήνυμα παρέμβασης πριν η πίεση αποτυπωθεί ακόμη πιο έντονα στην καθημερινότητα των καταναλωτών. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος παρουσίασαν το πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Σε άμεση ισχύ το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους σε καύσιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Παρακολουθήστε τις ανακοινώσεις για τα μέτρα κατά της ακρίβειας στο live blog του newsit.gr.

14:46 | 11.03.2026
Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν

Μεταξύ των μέτρων, που ανακοινώθηκαν, είναι και η επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα super market με ορίζοντα τριμήνου.

Με απόφαση του πρωθυπουργού, θα έχουν άμεση εφαρμογή. Αφορούν την βιομηχανία, super markets, πρατήρια καυσίμων.

Από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ έως 30 Ιουνίου 2026, επιβάλλεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα. Ειδικότερα:

-το περιθώριο κέρδους δεν μπορεί να είναι πάνω από 5 λεπτά ανά λίτρο στο χονδρεμπόριο

-τα πρατήρια απαγορεύεται πάνω από 12 λεπτά. Ειδικά μέτρα θα υπάρξουν για τα νησιά.

14:24 | 11.03.2026
Χατζηδάκης: Δε θα είμαστε ανεκτικοί απέναντι στα φαινόμενα αισχροκέρδειας

Τα μέτρα, με απόφαση του πρωθυπουργού, θα έχουν άμεση εφαρμογή. Αφορούν την βιομηχανία, super markets, πρατήρια καυσίμων.
Η κυβέρνηση δεν θα είναι ανεκτική απέναντι στα φαινόμενα αισχροκέρδειας

