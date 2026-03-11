Μέτρα κατά της ακρίβειας: Θεσπίζεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε τρόφιμα και καύσιμα – Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ για αισχροκέρδεια

14:46 | 11.03.2026
Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν
Μεταξύ των μέτρων, που ανακοινώθηκαν, είναι και η επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα super market με ορίζοντα τριμήνου.
Με απόφαση του πρωθυπουργού, θα έχουν άμεση εφαρμογή. Αφορούν την βιομηχανία, super markets, πρατήρια καυσίμων.
Από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ έως 30 Ιουνίου 2026, επιβάλλεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα. Ειδικότερα:
-το περιθώριο κέρδους δεν μπορεί να είναι πάνω από 5 λεπτά ανά λίτρο στο χονδρεμπόριο
-τα πρατήρια απαγορεύεται πάνω από 12 λεπτά. Ειδικά μέτρα θα υπάρξουν για τα νησιά.
14:24 | 11.03.2026
Χατζηδάκης: Δε θα είμαστε ανεκτικοί απέναντι στα φαινόμενα αισχροκέρδειας
Η κυβέρνηση δεν θα είναι ανεκτική απέναντι στα φαινόμενα αισχροκέρδειας
Πηγή: newsit.gr