Φθάνει … στο τέλος η διαδικασία για την μετεγκατάσταση των Ρομά στην Μπιρμπίτα – Τι σημείωσε ο Γ. Λαμπρόπουλος

Φθάνει … στο τέλος η διαδικασία για την μετεγκατάσταση των Ρομά στην Μπιρμπίτα. Αυτό ουσιαστικά αναφέρει σε δήλωση του μετά και την συνάντηση [που είχε με τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο υφυπουργός Προστασίας του πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος. Η αρμόδια επιτροπή θα συνεδριάσει μέσα στο μήνα για να δώσει έγκριση στο σχέδιο που έχει κατατεθεί από τον δήμο Καλαμάτας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την περασμένη Τρίτη 7 Οκτωβρίου, η Τεχνική Ομάδα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας ενέκρινε την πληρότητα του Φακέλου, με τις διορθώσεις, που πριν από Δυο εβδομάδες είχε αποστείλει ο Δήμος Καλαμάτας.

Μετά από την επικοινωνία, που είχα την προηγούμενη εβδομάδα, σήμερα επισκέφθηκα την Γενική Γραμματεία και συναντήθηκα με τον νέο Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Κώστα Μεγαρίτη.

Κατά την συνάντηση, συζητήσαμε την ανάγκη να επισπεύσουμε τις επόμενες Διαδικασίες, για την μετεγκατάσταση των Ρομά από την Αγία Τριάδα στον χώρο, που υποδεικνύει ο Δήμος Καλαμάτας.

Ο κ. Μεγαρίτης υποσχέθηκε μαζί και με Υπηρεσιακούς Παράγοντες, πως μέσα σε είκοσι (20) ημέρες θα συνέλθει η Επιτροπή Μετεγκατάστασης, στην οποία προεδρεύει, για να δώσει έγκριση.

Σε αυτή την Επιτροπή μετέχουν Υπηρεσιακά Στελέχη και άλλων Υπουργείων.

Στην συνέχεια θα υπογραφεί Κοινή Υπουργική Απόφαση των Συναρμόδιων Υπουργείων και έτσι φθάνουμε στο τέλος.

Θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες για την τοποθέτηση των κατοικιών, στις οποίες θα μεταφερθούν οι Ρομά από την Αγία Τριάδα.

Ευχαρίστησα θερμά τον Γενικό Γραμματέα κ. Κώστα Μεγαρίτη και τα στελέχη της Γραμματείας, για την απόφασή τους να επιταχύνουν όλες τις διαδικασίες, ώστε και σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Καλαμάτας κ. Αθανάσιο Βασιλόπουλο να λύσουμε πλέον ένα πρόβλημα Δεκαετιών