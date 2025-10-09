Υπ. Υγείας σε Μαντά: Κανονικά η λειτουργία του ΚΥ Καλαμάτας – επιπλέον στέλεχος στο οδοντιατρικό τμήμα»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κανένα ζήτημα διακοπής της λειτουργίας του οδοντιατρικού τμήματος του Κέντρου Υγείας Καλαμάτας δεν υφίσταται, διαβεβαιώνει η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, καθώς και ότι επίκειται περαιτέρω ενίσχυση της μονάδας με νέο εργαζόμενο. Αυτό αναφέρεται σε απάντηση της υπουργού προς τον βουλευτή Μεσσηνίας Περικλή Μαντά, σε συνέχεια της αναφοράς που είχε καταθέσει ο βουλευτής για την ανάγκη άμεσης στελέχωσης του οδοντοπροσθετικού τμήματος, ενόψει της επικείμενης συνταξιοδότησης υπηρετούντος ιατρικού προσωπικού.

Όπως σημειώνεται στην απάντηση της υπουργού, τη τρέχουσα χρονική περίοδο η λειτουργία του τμήματος συνεχίζεται χωρίς διακοπή, καθώς σήμερα υπηρετούν δύο οδοντίατροι και ένας οδοντοτεχνίτης, ενώ έχει ήδη δρομολογηθεί η ενίσχυση του προσωπικού με έναν ακόμη οδοντοτεχνίτη μέσω ολοκλήρωσης διαδικασίας μετάταξης. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το υπουργείο έχει θεσπίσει ειδικές ρυθμίσεις που επιτρέπουν την παράταση της υπηρεσίας ιατρών σε κρίσιμες δομές πέραν των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, προκειμένου να καλύπτονται επείγουσες ανάγκες και να αποτρέπονται λειτουργικά κενά, ενώ τόσο η 6η ΥΠΕ όσο και το υπουργείο καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την περαιτέρω ενδυνάμωση των δομών υγείας και την πληρέστερη υγειονομική κάλυψη.

Η συνεχής λειτουργία του οδοντοπροσθετικού τμήματος του ΚΥ Καλαμάτας αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας για την πρόσβαση των πολιτών σε δημόσια οδοντιατρική φροντίδα, ιδίως για όσους ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και δεν έχουν τη δυνατότητα κάλυψης ιδιωτικών δαπανών υγείας. Η ανάγκη ενίσχυσης της μονάδας με επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό παραμένει κεντρικό αίτημα και του Οδοντιατρικού Συλλόγου Καλαμάτας, καθώς η διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας του τμήματος συμβάλλει ουσιαστικά στην αξιοποίηση του ήδη διαθέσιμου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, καθώς και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Από την πλευρά του ο κ. Μαντάς σε δήλωσή του δεσμεύθηκε να συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του ζητήματος, παραμένοντας σταθερά προσηλωμένος στη στήριξη των δομών υγείας της Μεσσηνίας, με στόχο όχι μόνο την περαιτέρω αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και τη διασφάλιση ισότιμης και αξιοπρεπούς πρόσβασης όλων των πολιτών στη δημόσια φροντίδα υγείας.