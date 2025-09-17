Φθηνότερα τρόφιμα: Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα ο ΦΠΑ μειώθηκε στο 6%

Η κυβέρνηση στη Σουηδία ανακοίνωσε σημαντική φορολογική παρέμβαση: μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα από 12% σε 6%, πέραν του ότι στοχεύει στην ανακούφιση των νοικοκυριών, στοχεύει στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας. Η μείωση θα εφαρμοστεί για μια περιορισμένη περίοδο, από τον Απρίλιο του 2026 έως τον Δεκέμβριο του 2027, προσφέροντας ουσιαστική στήριξη σε εργαζόμενες οικογένειες και συνταξιούχους με σταθερό εισόδημα.

Οικονομικό αντίκτυπο στην τσέπη

Ο υπουργός Οικονομικών προβλέπει ότι μια μέση οικογένεια θα εξοικονομήσει έως περίπου 6.500 κορώνες ετησίως (περίπου 620 €), ενώ ένα ζευγάρι συνταξιούχων θα έχει όφελος κοντά στις 4.400 κορώνες (περίπου 420 €). Παράλληλα, εταιρείες λιανικής και εισαγωγής τροφίμων δεσμεύτηκαν σε συνεργασία με τις αρχές ώστε οι μειώσεις να αντανακλώνται στις τελικές τιμές προς τους καταναλωτές.

