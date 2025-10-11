Φυτεία 120 δενδρυλλίων κάνναβης εντοπίσθηκε στη Κορινθία -Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των καλλιεργητών της  

Στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και δράσεων για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και κατόπιν κατάλληλης αξιολόγησης και αξιοποίησης στοιχείων, εντοπίσθηκε σε αγροτοδασική περιοχή του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου, φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση και εξερεύνηση στην ανωτέρω περιοχή, κατά την οποία εντοπίστηκε σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο χώρο, φυτεία κάνναβης, όπου καλλιεργούνταν -120- δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως -1,2- μέτρων περίπου, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κλαδίσκοι από τα δενδρύλλια και τμήματα από αυτά, τα οποία είχαν αποκοπεί και απλωθεί γα αποξήρανση, συνολικού βάρους -7,5- κιλών περίπου, καθώς επίσης εργαλεία και αρδευτικός εξοπλισμός.

Το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των ατόμων που καλλιεργούσαν την φυτεία.