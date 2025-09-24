50χρονος καλλιεργούσε κάνναβη σε περιοχή της Κορινθία- Κατασχέθηκαν 14 φυτά και πάνω από 200 γραμμάρια της ναρκωτικής ουσίας

Συνελήφθη, χθες (23.9.2025) το πρωί, σε τοπική κοινότητα του δήμου Βέλου – Βόχας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βέλου – Βόχας, 50χρονος ημεδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Ειδικότερα, χθες (23.9.2025) το πρωί, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων, ανωτέρω αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα σε οικία του 50χρονου, όπου στον αύλειο χώρο αυτής, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-14- φυτά κάνναβης, ύψους έως -2,2- μέτρων και

ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους -204,3- γραμμαρίων.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Αστυνομικό Τμήμα Βέλου Βόχας.