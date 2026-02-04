Γ. Δούκα (Lisis Stegis): «Σταθερή ανάκαμψη στην αγορά ακινήτων με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία – Σημαντικός ο ρόλος του διαμεσολαβητή» (video)

Η αγορά ακινήτων φαίνεται πως επιστρέφει δυναμικά, με σταθερή άνοδο και νέες ευκαιρίες για επενδύσεις. Τα ανταγωνιστικά επιτόκια και τα σύγχρονα προγράμματα χρηματοδότησης δίνουν ώθηση στους πολίτες, ενώ η διαμεσολάβηση εξασφαλίζει ασφάλεια σε κάθε βήμα «Ήταν μια καλύτερη χρονιά μιλάμε για επανεκκίνηση της αγοράς. Μιλάμε σταθερή άνοδος σε σχέση με το 2024 ευελπιστούμε σε καλύτερα αποτελέσματα το 2026» τόνισε μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST η Γιώτα Δούκα Managing Director Lisis Stegis. Παράλληλα έκανε λόγο για μια νέα ώθηση που δίνεται στις τράπεζες μέσα από το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 «Εκτός από την ώθηση που έδωσε το σπίτι μου 2 δόθηκε και στις τράπεζες . Υπάρχουν πολύ ανταγωνιστικά επιτόκια άρα ο απλός πολίτης να μην φοβάται να πάρει χρηματοδότηση. Υπάρχουν σταθερά επιτόκια 2,5% και 3% υπάρχουν καλοί όροι. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης κάθε πελάτης είναι διαφορετικός. Γενικά υπάρχουν καλά επιτόκια θα πρέπει να δημιουργηθούν νέα προϊόντα». Αναφερόμενη στον ρόλο του διαμεσολάβητη δανείων σημείωσε «Ο θεσμός είναι καθιερωμένος στο εξωτερικό πολλά χρόνια είναι ένα ασφαλές μέρος για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται. Εμείς φροντίζουμε για τα πάντα σε κεντρικό επίπεδο και θα τον υποστηρίξουμε δωρεάν στην διαδικασία μέχρι την εκταμίευση του δανείου. Ποτέ ένας διαμεσολαβητής δεν θα ζητήσει χρήματα».