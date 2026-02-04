Τελευταία Νέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στεγαστικά δάνεια: Κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης – Άνοδο 46% δείχνουν στοιχεία της ΤτΕ

Δυναμική επανεκκίνηση της στεγαστικής πίστης δείχνουν τα επίσημα στοιχεία για τις εκταμιεύσεις νέων δανείων το 2025 όπου παρατηρείται εκτόξευση των στεγαστικών κατά 46,3%.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, οι εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών δανείων σημείωσαν αλματώδη αύξηση σε ετήσια βάση, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου ανοδικού κύκλου μετά από 15 χρόνια συρρίκνωσης.

Στη διάρκεια του περασμένου έτους, 45.000 νοικοκυριά έλαβαν νέο στεγαστικό δάνειο με τις συνολικές εκταμιεύσεις να διαμορφώνονται σε 2,649 δισ. ευρώ. Μέσω του προγράμματος ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ εκταμιεύθηκαν 7.657 νέα στεγαστικά δάνεια, συνολικού ύψους 831 εκατ. ευρώ. Το 2024 είχαν εκταμιευθεί 26.832 στεγαστικά δάνεια συνολικού ύψους 1,810 δισ. ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

