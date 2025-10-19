Γ Εθνική κατηγορία: Ακάθεκτος πορεύεται ο Μιλτιάδης, ισόπαλος στο ντέρμπι με την Παναχαϊκή ο Πανθουριακός

Η ξέφρενη πορεία του Μιλτιάδη Πύργου Τριφυλίας συνεχίζεται στη Γ’ Εθνική, καθώς η ομάδα του Εμιλιάνο Χαλιλάι πέτυχε νέο εντυπωσιακό εκτός έδρας «διπλό», επικρατώντας αυτή τη φορά του Πανγυθεατικού μέσα στο Γύθειο με 0-3, για την 5η αγωνιστική του 4ου ομίλου.

Με τη νίκη αυτή, ο Μιλτιάδης έφτασε τους 10 βαθμούς και βρίσκεται μόνος στη 2η θέση της βαθμολογίας, μόλις δύο πίσω από τον πρωτοπόρο ΠΑΣ Πύργος, τον οποίο θα αντιμετωπίσει την επόμενη αγωνιστική στη φυσική του έδρα στο γήπεδο Πυργακίου, σε ένα ματς-γιορτή μετά από χρόνια.

Οι παίκτες του Χαλιλάι έδειξαν από το πρώτο λεπτό αποφασιστικότητα και σοβαρότητα, ελέγχοντας πλήρως τον ρυθμό του παιχνιδιού.

Το σκορ άνοιξε στο 26’ ο Στασινόπουλος, δίνοντας προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

Στο 51’ ο Ηλιόπουλος διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη, ενώ στις καθυστερήσεις ο Γιαννόπουλος διαμόρφωσε το τελικό 0-3, ολοκληρώνοντας μια απόλυτα πειστική εμφάνιση.

Η ομάδα του Μιλτιάδη δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στους γηπεδούχους, έδειξε εξαιρετική αγωνιστική πειθαρχία και απέδειξε ότι δίκαια συγκαταλέγεται στις πιο σταθερές και υπολογίσιμες δυνάμεις του ομίλου.

ΑΟ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (Εμιλιάνο Χαλιλάϊ): Χάμος, Καντούτσης, Στασινόπουλος, Τσέλα (46′ Γιαννόπουλος), Βαρελάς, Τσιάτσιος, Παπαδόπουλος (64′ Μπάλος), Τσιγαρίδης (64′ Αθανασόπουλος), Χότζα (80′ Κανελλόπουλος), Ξιφιλίνος (46′ Θώδης), Ηλιόπουλος.

Διαιτησία:

Ανδρέας Μπέγκος, βοηθοί Τσιδώνης και Λυκομήτρος, όλοι από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Αργολίδας.

Ο Μιλτιάδης στρέφει πλέον το βλέμμα του στο μεγάλο ματς της επόμενης αγωνιστικής απέναντι στον ΠΑΣ Πύργος, με στόχο να συνεχίσει την εξαιρετική του πορεία και να παραμείνει στις κορυφαίες θέσεις του πίνακα.

Η Παναχαϊκή αναδείχθηκε ισόπαλη (1-1) με τον Πανθουριακό στο γήπεδο Προσφυγικών. Η ομάδα της Πάτρας προηγήθηκε με τον Νιφορόπουλο στο 30ο λεπτό, αλλά ένας πρώην γνώριμος στο αχαϊκό κοινό, ο Σταύρος Αγγελής ισοφάρισε σε (1-1) για την ομάδα της Μεσσηνίας στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου!

ΦΙΛΜ ΑΓΩΝΑ

3′ Κόρνερ Μπούρδος κακή εκτέλεση αουτ.

7′ Σουτ του Δημητρίου, άουτ.

12′ Ωραία προσπάθεια του Μπούρδου, που έστρωσε στον Βερβίτα που σούταρε άουτ.

14′ Πλασέ Πετράτου, κεφαλιά του Καμπεράι η μπάλα άουτ!

19΄ Μεγάλη φάση για τους φιλοξενούμενους με τον Αγγελή από πλεονεκτική θέση να στέλνει τη μπάλα ελάχιστα άουτ.

21′ Σουτ του Δημητρίου η μπάλα κοντράρει και καταλήγει κόρνερ.

30΄Γκολ με τον Νιφορόπουλο που πλασάρει με το αριστερό για το 1-0, ύστερα από μπαλιά πάρε βάλε του Συρμή.

45΄Γκολ και 1-1 για τον Πανθουριακό με τον Σταύρο Αγγελή.

47΄ Σουτ του Δημητρίου από καλή θέση η μπάλα περνά άουτ.

56΄Σουτ του Δημητρίου για λογαριασμό του Πανθουριακού η μπάλα φεύγει άουτ.

60΄Πλασέ του Καμπεράϊ για την Παναχαϊκή η μπάλα στα χέρια του Τόσκα.

90΄Ο Αγουρίδης, πήγε να κάνει το λάθος προ του Αγγελή που ακολουθούσε στην περιοχή της Παναχαϊκής, αλλά ο Γεωργόπουλος “καραδοκούσε” βγήκε και μπλόκαρε την μπάλα, κρατώντας το πολυπόθητο 1-1.

Διαιτητής: Ζυγάς ΣΔΠ Αιτωλοακαρνανίας

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Κ. Κωνσταντινίδης):Γεωργόπουλος, Βερβίτας (61΄Ψυχογιός), Σμπόρας (77΄Τσεκούρας), Αγουρίδης, Σταθόπουλος, Γιαννόπουλος (46΄ Γασπαρινάτος), Πετράτος, Συρμής (67΄Φλωράτος), Νιφορόπουλος, Μπούρδος (67΄λ.τρ. Λούσκος), Καμπεράϊ.

ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ:Τόσκα, Γιαννακόπουλος, Δεμπεγιώτης (80΄ Φράγκος), Φύκουρας, Καυκής (46΄Κάστορας), Σερπάνος, Νικολόπουλος, Γεωργέας (79΄Τιμπαλέξης), Αγγελής, Γεωργουλέας, Δημητρίου.

4ος όμιλος

Αποτελέσματα

ΑΠΣ Ζάκυνθος-ΑΟ Λουτρακίου 1-0

Πανγυθεατικός-ΑΟ Μιλτιάδης 0-3

ΠΑΣ Πύργος-Ερμής Μελιγούς 2-0

Παναιγιάλειος-Θύελλα Πατρών 1-0

ΠΑΣ Κόρινθος-Πέλοπας Κιάτου 1-0

Παναχαϊκή-Πανθουριακός 1-1