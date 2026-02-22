Γ Εθνική κατηγορία: Ισοπαλία για τον Μιλτιάδη, ήττα και play out για τον Πανθουριακό

Στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας, ο Μιλτιάδης έφτασε κοντά σε ένα σπουδαίο εκτός έδρας τρίποντο, όμως το τελικό 1-1 στην έδρα της Θύελλας Πατρών του στέρησε τη χαρά της επιστροφής στις νίκες. Η ομάδα στάθηκε ανταγωνιστικά και διεκδίκησε μέχρι τέλους το «διπλό», αποσπώντας τελικά έναν πολύτιμο βαθμό. Την ίδια στιγμή, σημαντική εκτός έδρας επιτυχία σημείωσε η Ζάκυνθος, η οποία επικράτησε με 2-0 του Πανθουριακού, ο οποίος οδηγείται στην διαδικασία των play out λίγο πριν το τέλος της κανονικής περιόδου.

Αποτελέσματα – 4ος όμιλος

Πανγυθεατικός-Παναχαϊκή 0-5

Πανθουριακός-ΑΠΣ Ζάκυνθος0-2

Πέλοπας Κιάτου-ΠΑΣ Πύργος 0-3

Θύελλα Πατρών-ΑΟ Μιλτιάδης 1-1

Ερμής Μελιγούς-Παναιγιάλειος 1-4

ΑΟ Λουτρακίου-ΠΑΣ Κόρινθος 0-1