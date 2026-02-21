Τελευταία Νέα
Δείτε σήμερα LIVE στις 3μ.μ. στο BEST τον αγώνα Πανιώνιος- Μαρκό

Ο Πανιώνιος, που στην πρεμιέρα των play off απέδρασε από το γήπεδο της παραλίας με νίκη 0-2 επί της αήττητης έως τότε Καλαμάτας, συνεχίζει την προσπάθειά του αντιμετωπίζοντας σήμερα το μεσημέρι την μαχητική Μαρκό, στη Νέα Σμύρνη.

Το σημερινό ματς θα προβληθεί LIVE στις 3 μ.μ. από την τηλεόραση BEST και το ACTION 24.

Ο Πανιώνιος θέλει νίκη για να συνεχίζει να παλεύει για την άνοδο, και εφόσον κερδίσει και τα πέντε παιχνίδια, θα είναι αυτός που θα ανέβει.

Η Μαρκό που έχει κερδίσει τον σεβασμό των αντιπάλων της, φαίνεται να παίζει πιο ελεύθερα γι’ αυτό και κάθε αποτέλεσμα φαντάζει πιθανό.

