Γ. Μανιάτης προς Επιτροπή: «Νέα τουρκική παρεμπόδιση πόντισης καλωδίου σε ελληνικές θάλασσες»

Τη συνεχή αύξηση της τουρκικής προκλητικότητας φέρνει με κατεπείγουσα ερώτησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών καθ. Γιάννης Μανιάτης.

Σε συνέχεια πρόσφατων δημοσιευμάτων όπου τουρκική φρεγάτα ζήτησε από το πλοίο «Ocean Connector», που πόντιζε καλώδιο οπτικών ινών από την Αμοργό στην Αστυπάλαια, να σταματήσει τις εργασίες του και να αποχωρήσει, ο Γ. Μανιάτης ζητά από την Επιτροπή να λάβει μέτρα προστασίας επενδύσεων σε δίκτυα ενέργειας και τηλεπικοινωνιών εντός των θαλασσίων ζωνών των κ-μ της ΕΕ.

Ειδικότερα, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στις αυξανόμενες παραβιάσεις της Τουρκίας στις ελληνικές θάλασσες, οι οποίες καταγράφονται και από την ίδια την Επιτροπή στην Έκθεση για την Τουρκία 2025, αλλά και στη μεγέθυνση της σημασίας των θαλάσσιων ζωνών για την ενεργειακή και ψηφιακή μετάβαση της ΕΕ. Κάλεσε την Επιτροπή να αναλάβει μέτρα προστασίας των ευρωπαϊκών επενδύσεων, ιδίως όταν αυτά αποτελούν έργα προτεραιότητας της ΕΕ, χρηματοδοτούμενα από την ίδια (το καλώδιο με Κύπρο, όπως και η οπτική ίνα χρηματοδοτούνται από το CEF). Επιπλέον, να ενημερώσει ποιες πρωτοβουλίες έχει ήδη αναλάβει, ενδεχομένως μαζί με την ελληνική κυβέρνηση, εάν προφανώς η τελευταία έχει θέσει το θέμα στις Βρυξέλλες.

Υπενθυμίζεται ότι αυτή είναι η τρίτη φορά, μετά το 2024, που η Τουρκία προσπαθεί να σταματήσει την πόντιση καλωδίων σε ελληνικές θαλάσσιες ζώνες, μετά τα γεγονότα: α) ανοιχτά της Κάσου για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector), β) μεταξύ Λέσβου και Χίου για την ηλεκτρική διασύνδεση των δυο νησιών και γ) τώρα μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας σε δίκτυο οπτικής ίνας.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

«Η συνεχής αύξηση της τουρκικής προκλητικότητας στην περιοχή της Αν. Μεσογείου αποτελεί καθημερινό φαινόμενο. Όπως και στην περίπτωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector), η Τουρκία παρεμποδίζει με στρατιωτικά μέσα την υλοποίηση της διασύνδεσης οπτικών ινών μεταξύ Αστυπάλαιας και Αμοργού. Συγκεκριμένα, το τουρκικό πολεμικό ναυτικό κάλεσε το πλοίο πόντισης του καλωδίου, να σταματήσει τις εργασίες του και να αποχωρήσει από την περιοχή.

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μέρος της ευρύτερης διασύνδεσης οπτικών ινών SEA-SPINE (High-speed submarine Backbone for islands of the Aegean Sea) και κατατάσσεται στις προτεραιότητες της ΕΕ, με χρηματοδότηση από το Connecting Europe Facility.

Δεδομένου ότι η Έκθεση για την Τουρκία 2025 καταγράφει πως «συνεχίστηκαν οι αναφορές για παραβιάσεις των ελληνικών χωρικών υδάτων, με αξιοσημείωτη αύξηση των περιστατικών σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς», και ότι οι θαλάσσιες ζώνες των κ-μ της ΕΕ αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία για την πράσινη και ψηφιακή μετάβασή της, ερωτάται η Επιτροπή: