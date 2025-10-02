Γάζα: Ρεσάλτο των ισραηλινών δυνάμεων στα ελληνικά σκάφη – «Αν βλέπετε αυτά τα βίντεο, μας έχουν απαγάγει»

Στα «χέρια» των δυνάμεων του Ισραήλ είναι και τα ελληνικά σκάφη «Βαγγέλης Πισσίας», «Ahed Tamimi» και «Παύλος Φύσσας» – όλα μέλη της αποστολής Global Sumud Flotilla, που έχει στόχο να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στους κατοίκους της Γάζας, λόγω του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβάλλει η ισραηλινή κυβέρνηση.

Μετά την αναχαίτιση του ελληνικού σκάφους «Οξυγόνο» από τις δυνάμεις του Ισραήλ, στα ανοιχτά της Γάζας, η σελίδα March to Gaza Grecce ανέβασε βίντεο και από το ρεσάλτο των ισραηλινών δυνάμεων στα 2 ελληνικά σκάφη, γράφοντας πως τα μέλη της ελληνικής αποστολής έχουν απαχθεί και οδηγούνται σε άγνωστο μέρος.