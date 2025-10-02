Γάζα: Ρεσάλτο των ισραηλινών δυνάμεων στα ελληνικά σκάφη – «Αν βλέπετε αυτά τα βίντεο, μας έχουν απαγάγει»

Στα «χέρια» των δυνάμεων του Ισραήλ είναι και τα ελληνικά σκάφη «Βαγγέλης Πισσίας», «Ahed Tamimi» και «Παύλος Φύσσας» – όλα μέλη της αποστολής Global Sumud Flotilla, που έχει στόχο να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στους κατοίκους της Γάζας, λόγω του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβάλλει η ισραηλινή κυβέρνηση.
Μετά την αναχαίτιση του ελληνικού σκάφους «Οξυγόνο» από τις δυνάμεις του Ισραήλ, στα ανοιχτά της Γάζας, η σελίδα March to Gaza Grecce ανέβασε βίντεο και από το ρεσάλτο των ισραηλινών δυνάμεων στα 2 ελληνικά σκάφη, γράφοντας πως τα μέλη της ελληνικής αποστολής έχουν απαχθεί και οδηγούνται σε άγνωστο μέρος.
«Στις 04.20 ώρα Ελλάδας χάσαμε επαφή με το πλοίο «Βαγγέλης Πισσίας» της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla. Το πλοίο έχει κατασχεθεί και το πλήρωμα έχει απαχθεί από τον ισραηλινό στρατό. Απαιτούμε η ελληνική κυβέρνηση να εγγυηθεί την ασφαλή επιστροφή του πληρώματος. Συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στη γενοκτονία και τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας», αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης.
