Για ένα σπίτι 70 τ.μ., οι Έλληνες πληρώνουν 15,3 φορές τον μισθό τους – 2η χειρότερη θέση στην Ευρώπη

Οι Έλληνες θα πρέπει να πληρώσουν 15,3 φορές τον ετήσιο, ακαθάριστο μισθό τους για να αγοράσουν αυτή τη στιγμή ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικών μέτρων στην Αθήνα, τη δεύτερη χειρότερη επίδοση μετά τους Ολλανδούς που έρχονται πρώτοι στην Ευρώπη αφού θα πρέπει να πληρώσουν 15,4 φορές το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους για ένα αντίστοιχο διαμέρισμα στο Άμστερνταμ. Στον αντίποδα, είναι τυχεροί οι Δανοί και συγκεκριμένα στην πόλη Οντένσε, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Δανίας, όπου οι κάτοικοι πρέπει να πληρώσουν κατά μέσο όρο 4,9 φορές τον ετήσιο ακαθάριστο μισθό τους για να αγοράσουν ένα διαμέρισμα 70 τ.μ. Η ίδια τιμή ισχύει και για το Τορίνο της Ιταλίας, ενώ την τρίτη καλύτερη επίδοση σημειώνει το Μάντσεστερ του Ηνωμένου Βασιλείου, με μια τιμή 5,3 φορές.

