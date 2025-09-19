Τελευταία Νέα
Γιατί δεν πρέπει να φουλάρω με βενζίνη το αυτοκίνητό μου -Τι λένε οι ειδικοί

Αν ανήκετε σε εκείνη την κατηγορία των οδηγών που φουλάρουν το αυτοκίνητό τους σε κάθε επίσκεψη στο βενζινάδικο τότε ίσως πρέπει να γνωρίζετε ότι η συνήθεια αυτή μπορεί να σας κοστίσει και μάλιστα ακριβά.

Το κόστος φουλαρίσματος του ρεζερβουάρ ενός αυτοκινήτου δεν είναι σε καμία περίπτωση αμελητέο, γεγονός που δικαιολογεί τη συνήθεια αρκετών οδηγών να επισκέπτονται πιο τακτικά το βενζινάδικο βάζοντας λίγα λίτρα καυσίμου κάθε φορά ώστε να εξασφαλίσουν τις απολύτως αναγκαίες μετακινήσεις.

Ωστόσο υπάρχουν και εκείνοι που γεμίζουν το ντεπόζιτο του αυτοκινήτου τους όποτε επισκέπτονται ένα πρατήριο υγρών καυσίμων με μοναδικό σκοπό να κερδίσουν χρόνο και ενδεχομένως χρήμας, έχοντας «πετύχει» μια χαμηλότερη τιμή.

