Γιατί η Νίκι Χέιλι μπορεί να σώσει τη Αμερική και τη Δύση

Του Δημήτρη Γ. Απόκη *

Σε πρόσφατο άρθρο μου, πριν από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ και το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, είχα αναφέρει ότι οι μήνες που μεσολαβούν μέχρι τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2024 στη Αμερική, είναι εξαιρετικά κρίσιμοι για το μέλλον της ίδιας της Αμερικής, αλλά και της Δύσης ευρύτερα. Και ότι πολλά θα συμβούν στο μεσοδιάστημα. Δυστυχώς, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η Αμερική οδηγείται στο να βρεθεί μεταξύ δυο τραγικών επιλογών όσο αφορά τον επόμενο ένοικο του Λευκού Οίκου και de jure ηγέτη της Δύσης. Του νυν προέδρου, με τα γνωστά και διακριτά από το σύνολο του πλανήτη προβλήματα, Τζο Μπάιντεν, και του πρώην προέδρου, με τα άπειρα νομικά και χαρακτήρα προβλήματα, Ντόναλντ Τραμπ. Για πρώτη φορά όμως, παρουσιάζεται στην πλευρά των Ρεπουμπλικάνων, ένα πρόσωπο το οποίο δείχνει να έχει όλο το πακέτο που θα μπορούσε να αποτελέσει σανίδα σωτηρίας για την Αμερική και τη Δύση. Πρόκειται για την υποψήφια για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων, πρώην πρέσβη στα Ηνωμένα Έθνη, επί προεδρίας Τραμπ, Νίκι Χέιλι.

Η Νίκι Χέιλι, έχει μια εξαιρετική αίσθηση του συγχρονισμού και όπως έχει αποδείξει η πορεία της, διαθέτει το πιο πολύτιμο προσόν στην πολιτική, τύχη. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι δεν διαθέτει εξαιρετική πολιτική ικανότητα, με δεδομένο ότι εκτός από πρέσβης της Αμερικής στον ΟΗΕ, έχει διατελέσει και κυβερνήτης σε μια σημαντική πολιτεία, τη Νότια Καρολίνα.

Σε κρίσιμες στιγμές της καριέρας της, τα πράγματα πήγαν όπως τα ήθελε, είτε επειδή άρπαξε την ευκαιρία την κατάλληλη στιγμή, είτε επειδή αυτές οι ευκαιρίες έπεσαν στην αγκαλιά της, είτε και τα δύο.

Για μια ακόμη φορά, όπως και στο παρελθόν, οι εξελίξεις φαίνεται να τείνουν ξανά προς το μέρος της. Τον Φεβρουάριο, όταν η κ. Χέιλι ανακοίνωσε την εκστρατεία της για την προεδρία, λίγοι ήταν αυτοί που έδωσαν σημασία. Εννέα μήνες αργότερα, μετά από τρία debate, ανάμεσα στους διεκδικητές του χρίσματος των Ρεπουμπλικάνων, πλην του Τραμπ, που αρνείται να συμμετάσχει, και ειδικά μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ, και με δεδομένο ότι η Αμερική και η Δύση ευρύτερα στρέφουν την προσοχή τους στις παγκόσμιες υποθέσεις, ο άνεμος στρέφεται στην πλευρά της κ. Χέιλι.

Όπως ήδη ανέφερα, η κ. Χέιλι, υπηρέτησε ως πρέσβειρα των Ηνωμένων Εθνών κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών της προεδρίας Τραμπ, αποκτώντας περισσότερη εμπειρία στην εξωτερική πολιτική από οποιονδήποτε άλλο, Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο για το χρίσμα, εκτός από τον πρώην Αντιπρόεδρο, Μάικ Πενς, ο οποίος ανέστειλε την εκστρατεία του.

Δεν έχει απλώς ένα καλό βιογραφικό. Η 51χρονη πρώην κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνας και πρώην πρέσβης στον ΟΗΕ, είναι η μόνη υποψήφια στην κούρσα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που μπορεί να διατυπώσει ένα επιθετικό όραμα παρόμοιο με αυτό του Ρόναλντ Ρέιγκαν για την παγκόσμια αμερικανική ηγεσία. Ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, μακράν το πιο επιτυχημένο στέλεχος στην κούρσα, ψάχνεται σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και δείχνει, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, να μην τα καταφέρνει να μεταφέρει την επιτυχία του στη Φλόριντα σε εθνικό επίπεδο. Όπως έχει δηλώσει η κ. Χέιλι, “Μια ισχυρή Αμερική δεν ξεκινά πολέμους. Μια ισχυρή Αμερική αποτρέπει τους πολέμους και πρέπει να αρχίσουμε να είμαστε ξανά μια ισχυρή και περήφανη Αμερική”.

Η Χέιλι έρχεται δεύτερη στις δημοσκοπήσεις μετά τον Τραμπ στις κρίσιμες, όσο αφορά την κούρσα για το χρίσμα, πολιτείες του Νιου Χάμσαϊρ και της Νότιας Καρολίνας. Τα τελευταία στοιχεία από την πολιτεία της Αϊόβα, όπου ο κ. ΝτεΣάντις έχει ξοδέψει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου και των χρημάτων του, έχουν την κ. Χέιλι να ισοψηφεί με τον κυβερνήτη της Φλόριντα.

Η Νίκι Χέιλι, υπερασπίστηκε την πολιτική υποστήριξης της πολεμικής προσπάθειας της Ουκρανίας, όπως είπε, “ενός συμμάχου των ΗΠΑ που εισέβαλε ένας κακοποιός”. Υποστήριξε ότι “ο πόλεμος του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς είναι και δικός μας”. Και αρνήθηκε να αποδεχθεί το επιχείρημα ότι η Αμερική πρέπει να κοιτάξει τον εαυτό της, σημειώνοντας ότι, “Η Αμερική δεν μπορεί ποτέ να είναι τόσο αλαζονική ώστε να πιστεύει ότι δεν χρειαζόμαστε φίλους”. Όπως είπε, “Μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, ο Πούτιν δεν επικοινώνησε με τον Νετανιάχου στο Ισραήλ. Τηλεφώνησε και κάλεσε τη Χαμάς στη Ρωσία”.

Η κ. Χάλεϊ, τάσσεται σαφώς κατά του woke culture, σημειώνοντας, “πρέπει να τερματίσουμε αυτή την εθνική αυτοαπέχθεια που συμβαίνει στη χώρα μας. Πρέπει να γκρεμίσουμε τη γραφειοκρατία και για όνομα του Θεού να σταματήσουμε τις τάξεις αντωνυμιών φύλου”. Ο γιος της είναι τελειόφοιτος στο πανεπιστήμιο και όπως λέει, “έχει κουραστεί να τον βλέπει να γράφει εργασίες για πράγματα στα οποία δεν πιστεύει, μόνο και μόνο για να πάρει Α”.

Και όχι μόνο στην εξωτερική πολιτική. Ενώ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να έδωσε στην κ. Χέιλι το άνοιγμα στους ψηφοφόρους, της επιτρέπει επίσης να αντιπαραβάλει την εσωτερική ατζέντα της με εκείνη των αντιπάλων της. Σχετικά με τις δαπάνες, εξήγησε ότι “κάθε υποψήφιος που σας λέει ότι δεν πρόκειται να αναλάβει ευθύνες δεν είναι σοβαρός” και παρουσίασε το σχέδιό της να αυξήσει την ηλικία συνταξιοδότησης, της κοινωνικής ασφάλισης για τους νεότερους Αμερικανούς, να στραφεί σε ετήσιες προσαρμογές με βάση τον πληθωρισμό και να περιορίσει ορισμένα οφέλη για τους πλούσιους.

Η Νίκι Χέιλι, μιλά έξυπνα και πολιτικά ορθά και σε ένα άλλο καυτό θέμα της εσωτερικής ατζέντας, το οποίο οι Δημοκρατικοί, χρησιμοποιούν επιτυχημένα, για να χτυπήσουν τους υποψηφίους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις κάλπες. Το θέμα των αμβλώσεων. Το χάσμα πολιτικής είναι αρκετά σαφές με τους αντιπάλους της για το χρίσμα. Η κ. Χέιλι θα συνεχίσει να αφήνει την άμβλωση “στα χέρια του λαού” σε πολιτειακό επίπεδο.

Εξίσου σημαντικό, τουλάχιστον πολιτικά, είναι και ο τόνος με τον οποίο πρέπει να μιλά ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων και η κ. Χέιλι το κάνει εξαιρετικά, λέγοντας, “Όσο κι αν είμαι υπέρ της ζωής, δεν κρίνω κανέναν επειδή είναι υπέρ της επιλογής και δεν θέλω να με κρίνουν επειδή είμαι υπέρ της ζωής”. Καλεί τη χώρα, “βρει συναίνεση”. Λίγοι Ρεπουμπλικάνοι υποψήφιοι αυτές τις μέρες είναι πρόθυμοι να μεταδώσουν μετριοπάθεια στους πολιτιστικούς πολέμους, αλλά λίγοι κερδίζουν με μαχητικές πλατφόρμες υπέρ της ζωής.

Εν τω μεταξύ, στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, τα μέσα ενημέρωσης επικεντρώθηκαν στην είδηση ότι ο κ. Τραμπ προηγείται του κ. Μπάιντεν σε πέντε από τις έξι κρίσιμες για τις προεδρικές εκλογές πολιτείες. Κανείς δεν είδε τις εκλογικές αδυναμίες του πρώην προέδρου. Οι δημοσκοπήσεις έδειξαν όμως και κάτι άλλο, ότι η κ. Χέιλι κερδίζει τον κ. Μπάιντεν σε κρίσιμες πολιτείες. Ενώ ο κ. Τραμπ θεωρητικά σήμερα θα κέρδιζε τον κ. Μπάιντεν με 5 μονάδες στο Μίσιγκαν και 4 στην Πενσυλβάνια, η κ. Χέιλι προηγείται του νυν προέδρου, με 10 μονάδες σε κάθε πολιτεία. Και ενώ ο κ. Τραμπ βρίσκεται πίσω από τον κ. Μπάιντεν κατά 2 στο Ουισκόνσιν, η κ. Χέιλι προηγείται κατά 13.

Τα μόνο σίγουρο είναι ότι για όσους γνωρίζουν πραγματικά την εκλογική διαδικασία στην Αμερική, βρισκόμαστε αιώνες πριν από το αποτέλεσμα για το χρίσμα, πόσο μάλλον για το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών. Οι υποψήφιοι ανεβαίνουν και πέφτουν και η πρόκληση της κ. Χέιλι τώρα είναι να αποδείξει ότι δεν είναι ένα πυροτέχνημα στις προκριματικές εκλογές. Με βάση τις θέσεις της, την εμπειρία και το χαρακτήρα της, ίσως να αποτελεί τη μοναδική ελπίδα για την επιβίωση της Αμερικής και της Δύσης.

*Ο Δημήτρης Γ. Απόκης, είναι Διεθνολόγος, με ειδίκευση στην Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική, Γεωπολιτική και Διεθνή Οικονομία. Απόφοιτος των πανεπιστημίων The American University, School of International Service, και The Johns Hopkins University, The Paul H. Nitze, School of Advanced International Studies της Ουάσιγκτον. Είναι μέλος του The International Institute for Strategic Studies, του Λονδίνου. Ως Δημοσιογράφος, υπήρξε επί σειρά ετών διαπιστευμένος ανταποκριτής στο Λευκό Οίκο, στο Στέητ Ντιπάρτμεντ και στο Αμερικανικό Πεντάγωνο.

